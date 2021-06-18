Nüfusunun Yarısı Aşılanan Almanya'da Delta Varyantı Kaygısı Yaşanıyor

Almanya'da son yedi günde 100 bin kişide görülen vaka sayısı geçen yıl Mayıs ayından bu yana ilk kez 10 kişiye indi. Hükümetin salgınla mücadelede görevlendirdiği Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelindeki ortalama yüzde binde tam 10 kişi olarak olarak bildirildi. Daha bir hafta önce bu oran ülke genelinde 25'in üzerindeydi. Corona virüsü salgınının Almanya’daki doruk noktasında geçen kış aylarında, yedi günlük ortalama değer 100 bin kişide190’a kadar çıkmıştı. Rakamlardaki olumlu gidişatın aşılamada büyük yol katedilmesinin yanısıra, havaların sıcak gitmesi ve okullarla işyerlerinde yapılan hızlı test sayılarındaki artışla bağlantılı olduğu yorumu yapılıyor. Buna paralel olarak Aralık 2020’den bu yana geçerli olan kısıtlamaların, büyük bölümü kaldırıldı, açılım hızlı bir şekilde devam ediyor. Son olarak pek çok eyalette sokakta ve açık alanlarda maske takma zorunluluğu bu hafta sonunda kalkıyor. Federal hükümet, geçen Ocak ayından bu yana geçerli olan işverenlerin, çalışanlara evden çalışma imkanı sunma zorunluluğunun bu ayın sonunda kaldırılacağını açıkladı.

Öte yandan uzmanlar, ortaya çıkan yeni virüs varyantları, özellikle de Delta varyantı virüs nedeniyle olumlu gidişatın kısa sürede değişebileceği tehlikesine dikkat çekiyor. Robert Koch Enstitüsü yetkilileri, ilk kez Hindistan’da görülen, daha sonra İngiltere üzerinden Avrupa’ya yayılan Delta varyantının, Almanya’da da hızla çoğaldığını açıkladı. Delta’nın Almanya genelinde geride kalan hafta tespit edilen vakalardaki oranının yüzde 6,2 dolayında olduğunu belirten uzmanlar, bu sayının bir önceki hafta 3,7 olmasını söz konusu varyantın hızla yayıldığının göstergesi olarak tanımladılar. Delta varyantının, geçen kış aylarında salgına neden olan Alfa varyantından yüzde 60 daha fazla etkili olduğunu belirten yetkililer, Delta‘nın İngiltere’deki yayılış hızına da dikkat çekiyor. Ülkede Nisan ayının başında ilk vakanın tespit edildiği, dört hafta sonra tüm vakaların yüzde 25’inin söz konusu varyant olduğunu belirten RKI uzmanları, 3 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında vaka sayısının yüzde 50 arttığını, vakaların yüzde 90'ındaysa etkili olan varyantın Delta olduğunu açıkladı. Analizlere göre, Delta nedeniyle vaka sayısı her 11 günde iki kat artıyor. Bu hesabın Almanya’ya uygulanması durumunda, Delta vakalarının gelecek hafta sonunda tüm vakalar arasındaki oranının yüzde 12’ye ulaşacağından yola çıkılıyor.

Robert Koch Enstisüsü'nün verilerine göre, Delta varyantı Almanya'nın 16 eyaletinde de görülmüş durumda. Hızla yayılan varyantın kendisini de endişelendirdiğini söyleyen Başbakan Angela Merkel, bu durumun sayılar düşse de salgının henüz geçmediğini gösterdiğini ifade etti. Almanya’nın en saygın virologlarından Christian Drosten, önceki varyant virüslerin de yerel bazda başladığını, daha sonra hızla tüm ülkeye yayıldığına dikkati çekerek tehlikenin ciddiye alınmasını, tedbirlerin de elden bırakılmamasını istedi. Drosten, Delta ve benzeri varyantların sonbahar aylarında yaz tatilinden geri dönen ve virüsü ülkeye taşıyanlar yüzünden daha da baskın olabileceği uyarısında bulundu. BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Uğur Şahin de “Delta mutasyonu hızla artmaya devam ediyor. İngiltere'de insanların yüzde 50’si ikinci doz aşılarını olmalarına rağmen Delta mutasyonu yayılıyor. Bu durum virüse karşı tedbirli olmamız gerektiğini gösteriyor. Dikkatli olmazsak dördüncü dalgayla karşı karşıya kalabiliriz” şeklinde bir değerlendirme yaptı.