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Nuh’un Gemisi’nin indiği yerde heyecanlandıran keşif

13.08.2021 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya tarihi ve arkeolojisi açısından önemli bir başarıya imza atan Kafkas Üniversitesi araştırma ekibi, Nuh’un Gemisi’nin indiği bölgenin çok yakınında 7 bin yıllık yaşamın izlerine ulaştı.

Nuh’un Gemisi’nin indiği yerde heyecanlandıran keşif

KAÜ araştırma ekiplerince son yapılan keşifte, geminin bulunduğu bölgede 7 bin yıl öncesine ait yaşam izlerinin ortaya çıkmasıyla Ağrı Dağı Bölgesi’nin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

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Konuyla ilgili açıklamada bulunan Araştırma Başkanı Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ayhan Yardımcıel, bu önemli keşfin, dünya tarihi ve arkeolojisi açısından da çok önemli olduğunun altını çizdi.

7000 YIL ÖNCE YAŞAMIN VAR OLDUĞUNA İŞARET EDİYOR

Yardımcıel, “Ağrı Dağı bölgesinin hali hazırda ne derece zengin olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bölge insanın ve birçok yerli yabancı araştırmacının da ilgi odağı olan Doğubayazıt Üzengili Köyü sınırlarında bulunan Hz. Nuh’un Gemisi’ne çok yakın bir alanda ele geçirilen çanak çömlek parçaları ve obsidyen kesici alet, bölgede 6500 - 7000 yıl önce yaşamın var olduğuna işaret etmektedir” dedi.

Yardımcıel, daha önce Doğubayazıt’ın hemen kuzeyinde keşfettikleri Kalus Kurgan Alanı ve Kalus Kalesi ile Doğubayazıt kent tarihinin 5000 yıla yakın bir periyot takip ettiğini ortaya koyduklarını ancak bu son keşif ile kent tarihinin 6500 ile 7000 arası bir zamana yayıldığını gördüklerini belirtti. Yardımcıel, halkın kültür varlıklarına sahip çıkması gerektiğine de dikkat çekti.

Öte yandan yapılan araştırmaya, Kars Kafkas Üniversitesi başta olmak üzere Dokuz Eylül Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sinop Üniversitesi gibi Türkiye’nin büyük üniversitelerinden birçok uzman ve bilim insanın katıldı. (İHA)

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