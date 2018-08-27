Nuhoğlu Vakfı 18. Hayrat Buluşmaları

Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi ve Hayrat Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi öğrencileri tarafından konser verildi.

Vakıf tarafından öğrencilere ve ev hanımlarına yönelik hazırlanan Şelale Kitap Kafe'nin açılışı yapıldı.

Nuhoğlu Vakfı tarafından Hayrat Meydanı'nda "Çocuk şenliktir" temasıyla gerçekleştirilen etkinliklere İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili, eski Nuhoğlu Vakfı Başkanı Hayrettin Nuhoğlu, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Of Kaymakamı Eyüp Fırat, Nuhoğlu Vakfı Başkanı Hayri Günay Nuhoğlu, İstanbul Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Hayrat Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu, Nuhoğlu Vakfı Kurucu Başkanı ve Danışmanlar Meclisi Başkanı Ömer Çetin Nuhoğlu, Nuhoğlu Vakfı temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hayrat Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu, yaptığı açıklamada, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Çok sayıda örnek çalışmaya imza attıklarını belirten Nuhoğlu, şunları söyledi:

"Hayrat'ta başlayan hizmetlerimiz, Nuhoğlu Vakfı örnek meyve bahçesi, Hayrat Müftülük binası, toplantı ve konferans salonları, ilçemize daha sayamadığımız hizmetler var. Bugün de Kadıköy Belediye Başkanlığımızın öncülüğünde yüzlerce öğrenci ilçemize yine güzel bir eser kazandırdı. Burada yüzlerce çocuğumuz resim, sanat ve müzik dersleri alarak hayatına yön vermiştir.

Trabzon'da Hayrat bir taraf, diğer ilçeler bir taraf. Bu ayrıcalığı sağladıkları için teşekkür ediyorum."

Yöresel sanatçıların sahne aldığı etkinlikte katılımcılar horon oynadı.

