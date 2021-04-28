Nükhet Duru, Duru Olmak belgeselinin dava süreciyle ilgili konuştu: 'Dolandırılmak istendim'

Nükhet Duru, hayatını konu alan Duru Olmak belgeselinin dava süreci ile ilgili konuştu. Snob Magazin'in haberine göre; bembeyaz kıyafeti ve devasa gözlükleriyle dikkat çeken Nükhet Duru, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Koronavirüs salgını sonrası Bodrum’a yerleşen ve işleri nedeniyle İstanbul’a geldiğini söyleyen Nükhet Duru, pandemi sürecinde yaptıklarından şöyle bahsetti: “Evde, stüdyoda steril ortamlarda müzik yapmaya çalışıyoruz. Onun dışında kitap okuyorum. Yeni çalışmaların projelerini oluşturuyoruz. Televizyon seyrediyorum. Spor yapıp sağlığıma dikkat etmeye çalışıyorum.”

"GEREKİRSE ÜÇÜNCÜ DOZ AŞIYI DA OLURUM"

İkinci doz aşısını olduğunu belirten Nükhet Duru, Biontech vurulduğunu söyledi. Aşı markasının kendisi için önemli olmadığını ifade eden Duru, “Bu işe o kadar kafasını takanlardan değilim. Daha tevekkel davranıyorum. Önemli olan aşıyı ciddiye almak ve olmak. Bu yüzden de ne çıktıysa bana gittim oldum. Gerekirse gider üçüncüyü de olurum.” diye konuştu.

"DOLANDIRILMAK İSTENDİM"

Nükhet Duru, hayat hikayesinin anlatıldığı “Duru Olmak” belgeseli nedeniyle filmin yönetmeni Mu Tunç ve müzisyen abisi Orkun Tunç ile belgeselin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle mahkemelik olmuştu. Mu Tunç ile abisi, 10 bin dolar maddi, 400 bin lira da manevi tazminat istemiyle dava açmıştı.