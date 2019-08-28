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Nükhet Duru Harbiye Açıkhava'da sahne aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 23:11 | Son Güncelleme

Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında konser veren Nükhet Duru'ya "Sinema Senfoni Orkestrası" eşlik etti

İSTANBUL (AA) - Nükhet Duru, Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sevenleriyle bir araya geldi.

Poll Production organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konserde şarkıcıya şef Özgür Sevinç yönetimindeki "Sinema Senfoni Orkestrası" eşlik etti.

"Al beni de yanına" şarkısıyla konsere başlayan Duru, "Al gönlümü diyar diyar sürükle", "Benimsin diyemediğim", "İyi oldu gelmediğin" ve "Melankolik" gibi şarkıları seslendirildi.

Hayranlarına seslenen Nükhet Duru, "Eğer şarkılarım bir film gibi seyredilebilseydi aynı zamanda onları nasıl işitirdik nasıl yorumlardık acaba? Bu gece sinema senfoni orkestrası eşliğinde şarkıları bir film gibi işiteceğiniz özel bir gece." dedi.

Konserde dinleyicilere sürpriz yaparak sahneye gelen Kenan Doğulu da bazı şarkıları Nükhet Duru ile söyledi.

Kenan Doğulu'nun pop müziğine dantel gibi sözlerle iyi şarkılar kazandırmış biri olduğunu kaydeden Duru, izlenen kısa fragmanı Doğulu ile hazırladıklarını ve fragmanın ekim başında çıkacak albüme ait olduğunu söyledi.

Geceye sanat camiasından, aralarında Haldun Dormen, Nilgün Belgün ve Halil Ergün'ün de arasında bulunduğu isimler de katıldı.

Türk Hava Yolları Harbiye Açıkhava Konserleri, 29 Ağustos'ta Mustafa Sandal ve 30 Ağustos'ta Murat Dalkılıç konseriyle devam edecek.

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