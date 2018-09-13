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Nükhet Duru ile Fuar'da nostalji rüzgarı esti

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 12:30 | Son Güncelleme

TÜRK pop müziğinin eskimeyen ve özel seslerinden biri olan Nükhet Duru, İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında verdiği konserde İzmirli sevenleriyle bir araya geldi.

Nükhet Duru ile Fuar'da nostalji rüzgarı esti

Mehmet KURT/İZMİR, (DHA)- TÜRK pop müziğinin eskimeyen ve özel seslerinden biri olan Nükhet Duru, İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında verdiği konserde İzmirli sevenleriyle bir araya geldi.
Kültürpark'taki Atatürk Açıkhava Tiyatrosu bu yıl 87'inci kez kapılaranı açan İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında Nükhet Duru'yu ağırladı. Ünlü şarkıcı, 'Kabare Nünü' isimli performansında kendi deyimi ile gündeme, hayata, sanata ve fuara dair dünyasında ne varsa anlattı. 'Sevda', 'Melankoli', 'Beni Benimle Bırak', 'Ben Sana Vurgunum', 'Yasaksa Yasak', 'Geberiyorum' gibi sevilen şarkılarının yanı sıra, 'Leylim Ley', 'Sevda Değil' ve 'Sigaramın Dumanı' gibi şarkıları da seslendirdi. Şarkıları ve anılarıyla izleyenlerini kimi zaman hüzünlendiren, kimi zaman da kahkalara boğan Duru, şarkılar eşliğinde unutulmaz dönemlerini fuara özel hazırladığı gösterisinde sahneledi.
Sahneye adım atar atmaz anılarının canlandığını anlatan Nükhet Duru, "Bu Açıkhava Tiyatrosu'nda Zeki Alasya, Metin Akpınar, Nevra Serezli ile birlikte Metin Serezli'nin yönettiği 'Aşk Olsun' isimli oyunu oynamıştık. 40 gün boyunca her akşam sahnedeydik. Fuar bitti biz bitemedik. Onun için bu tiyatroya girince benim tüylerim diken diken oldu" dedi.
'FUARDA SEVGİYE VE ALKIŞA DOYARDIK'
Fuar anılarını anlatmayı sürdüren Duru, "Arabamız bazen fuara giremezdi, gazinonun arkasına bir orduyla yürüdüğümüzü hatırlıyorum. Ama sevgiye doyardık, alkışa doyardık. Cem Karaca ve Barış Manço aynı gazinoda çalışırdı. Edip Akbayram da gece 12'den sonra çıkardı. Yani inanılmaz kadrolar vardı. Bülent Ersoy, Zeki Müren, Emel Sayın, Muazzez Abacı ve daha nicesini de işimiz bittikten sonra izlemeye giderdik" diye konuştu.
'İZMİR BENİM KALEMDİR'
Küçüklükten başlayıp assolist olana kadar fuarın her gazinosunun kulisinde bir toz kokladığını dile getiren Nükhet Duru, "İzmir benim kalemdir. Onun tadı başka, fuarın tadı başka. Beni bu fuar meşhur etti, hep çağırdı, hep istedi. Burada olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım" dedi.
Şarkılarının büyük çoğunluğuna izleyenlerden oluşan dev koronun eşlik ettiği Nükhet Duru, gecenin finalinde uzun süre ayakta alkışlandı.

FOTOĞRAFLI

Nükhet Duru ile Fuar'da nostalji rüzgarı estiNükhet Duru ile Fuar'da nostalji rüzgarı estiNükhet Duru ile Fuar'da nostalji rüzgarı estiNükhet Duru ile Fuar'da nostalji rüzgarı esti

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