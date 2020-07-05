MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nükhet Duru mayolu pozuyla sosyal medyayı salladı

Nükhet Duru mayolu pozuyla sosyal medyayı salladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2020 10:59 | Son Güncelleme

Türk Pop Müziğ'nin en özel seslerinden biri olan Nükhet Duru da tatil sezonunu açtı. Beyaz mayosuyla objektiflere poz veren ünlü şarkıcı "Ne yapalım çocuklar, biz de öğrendik bu sosyal medyanın adabını" notuyla fotoğrafını paylaştı.

Nükhet Duru mayolu pozuyla sosyal medyayı salladı

1970'lerden bugünlere albüm yapımlarına imza atan ve birçok klasikleşmiş şarkı seslendirmiş olan popüler müzik sanatçısı Nükhet Duru sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Pop müziğinin billur sesli güzeli de pandemi sonrası soluğu denizde alanlardan. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü şarkıcı son olarak beyaz mayosuyla çekildiği pozunu hayranlarıyla paylaştı. 66 yaşındaki şarkıcı paylaşımının altına "Napalım çocuklar, biz de öğrendik bu sosyal medyanın adabını. En azından burada güzel anıları arşivliyoruz, hoş oluyor" notunu düştü.

turk-pop-muzigi-nin-66-lik-guzeli-mayolu-718056_2885_2_b

Usta sanatçının paylaşımına takipçilerinden övgü dolu yorumlar geldi. Çoğu takipçi ilerleyen yaşına rağmen ünlü şarkıcının hala çok zarif ve güzel olduğunu vurguladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Duygulandıran Barış Akarsu paylaşımıDuygulandıran Barış Akarsu paylaşımı
Nuri Alço ile evlenen Burcu Sezginoğlu kimdir? Nuri Alço kimdir?Nuri Alço ile evlenen Burcu Sezginoğlu kimdir? Nuri Alço kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçla ilgili flaş açıklama

Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçla ilgili flaş açıklama

Çıplak fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Çıplak fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Ailesi ile birlikte otururken başından vurularak öldü

Ailesi ile birlikte otururken başından vurularak öldü

Riva’da İBB ile Beykoz zabıtaları arasında gerginlik

Riva’da İBB ile Beykoz zabıtaları arasında gerginlik

Haberi alıntılayarak uyardı! Koca'dan dikkat çeken paylaşım

Haberi alıntılayarak uyardı! Koca'dan dikkat çeken paylaşım

İzmir'de vahşi cinayet! Emekli polis memuru balta ile öldürüldü

İzmir'de vahşi cinayet! Emekli polis memuru balta ile öldürüldü

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Survivor'da sakatlık şoku! Hastaneye kaldırıldı

Survivor'da sakatlık şoku! Hastaneye kaldırıldı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Canlı yayında FETÖ şikayeti! Müge Anlı programda çıldırdı

Canlı yayında FETÖ şikayeti! Müge Anlı programda çıldırdı

Cinsel hayatıyla ilgili şaşırtan itirafı! 'Yatakta...'

Cinsel hayatıyla ilgili şaşırtan itirafı! 'Yatakta...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cem Yılmaz olayın ortaya çıkmaması için Ozan Güven’e yardım mı etti? Bu iddia çileden çıkardı

Darpta yardım iddiası çileden çıkardı! 'Allah sizi kahretsin'

Merve Sevi'den duygulandıran Barış Akarsu paylaşımı

Duygulandıran Barış Akarsu paylaşımı

Murat Başoğlu yeni sevgilisiyle ıssız bir yerde ev bakıyor! Komşular istemedi

Yeni sevgilisiyle ıssız bir yerde...

Özlem Yıldız photoshop'u abarttı! Dalga konusu olunca isyan etti

Photoshop'u abarttı! Dalga konusu olunca...

Caner Erdeniz tacizle suçlanmıştı! Meğer o isim 'Deniz Bulutsuz'muş!

Daha önce tacizden şikayetçi olmuş! Ceza almıştı

Ebru Polat'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek! 'Sonunda...'

'Hadi şimdi görelim kim delikanlıymış...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.