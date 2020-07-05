Nükhet Duru mayolu pozuyla sosyal medyayı salladı

1970'lerden bugünlere albüm yapımlarına imza atan ve birçok klasikleşmiş şarkı seslendirmiş olan popüler müzik sanatçısı Nükhet Duru sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Pop müziğinin billur sesli güzeli de pandemi sonrası soluğu denizde alanlardan. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü şarkıcı son olarak beyaz mayosuyla çekildiği pozunu hayranlarıyla paylaştı. 66 yaşındaki şarkıcı paylaşımının altına "Napalım çocuklar, biz de öğrendik bu sosyal medyanın adabını. En azından burada güzel anıları arşivliyoruz, hoş oluyor" notunu düştü.

Usta sanatçının paylaşımına takipçilerinden övgü dolu yorumlar geldi. Çoğu takipçi ilerleyen yaşına rağmen ünlü şarkıcının hala çok zarif ve güzel olduğunu vurguladı.

