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Nükhet Duru'nun kolundaki dövmede ne yazıyor?

13.03.2021 22:11 | Son Güncelleme:
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Nükhet Duru'nun kolundaki dövmede ne yazıyor?

İbo Show'da bu akşam konuklar arasında Nükhet Duru da yer aldı. Ünlü şarkıcı Duru'nun kolunda yer alan dövmesi dikkat çekti. İşte, Nükhet Duru'nun dövmesinin anlamı!

İbrahim Tatlıses'in sevilen programı İbo Show'a konuk olarak katılan Nükhet Duru pop müziğinin en sevilen şarkıcıları arasında yer alıyor. Kolundaki dövmede ne yazığı merak edilen Nükhet Duru, verdiği bir röportajda bu konuda açıklamada bulundu. İşte, Nükhet Duru'nun dövmesinin anlamı!

NÜKHET DURU'NUN KOLUNDAKİ DÖVMESİNDE NE YAZIYOR?

Ünlü şarkıcı Nükhe Duru verdiği bir röportajda kolundaki dövmenin anlamını şöyle açıkladı:

"Oğlum Cem’in ve kardeşlerinin baş harfleri. Dikran’ın ilk eşi Ceyn’den Cem’in bir abisi ve ablası var. Luli (Aleksandra) ve Marc. Şimdi yeni bebeğin harfini de ekleyeceğim. Cem’in tüm kardeşleriyle görüşüyorum, hepsini çok seviyorum."

NÜKHET DURU KİMDİR?

19 Mayıs 1954 yılında dünyaya gelen Nükhet Duru, 66 yaşındadır. Usta ses sanatçısı Nükhet Duru, Niğdeli'dir. Anne ve babasının boşanmasının ardından büyük bir travma yaşayan Duru, küçük yaşta felç oldu ancak atlattı. Kandilli Kız Lisesi mezunu olan ünlü şarkıcı o yıllarda Ajda Pekkan'ı örnek alıyordu. İlk plağını 1974 yılında dolduran Nükhet Duru, zaman içerisinde Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden biri haline geldi.

NÜKHET DURU'NUN ALBÜMLERİ

1974 yılında profesyonel müzik kariyerine başlayan Nükhet Duru'nun albümleri şöyle:

Aklımda Sen Fikrimde Sen - Karadır Kaşların (1975)
Beni Benimle Bırak - Gerisi Vız Gelir (1976)
Her Şey Yolunda Şimdi - İki Damla Gözyaşı (1976)
Canım Yandı - Haydi Uzatma Arkadaş (1977)
Cambaz - Haydi Hayat (1977)
Harp ve Sulh - Bir İnsan Doğdu (1977)
Anılar - Güneş (1978)
Dostluğa Davet - Takalar (1978) (Modern Folk Üçlüsü ile birlikte.)
Portofino - Yıldızlar (1979)
Ne Oldu Bize - Al Gönlümü Diyar Diyar Sürükle (1983)
Remix-1 (1998)
Remix-2 (1998)
Nükhet Duru '99 (1999)
Durup Dururken (2008)
İlk 2 (2010)
Mavi Düşler (2018)
Bir Nefes Gibi (1976)
Melankoli (1978)
Sevgili Çocuklar (1979)
Nükhet Duru IV (1979)
Nükhet Duru 1981 (1981)
Aşıksam Ne Farkeder? (1982)
Her Şey Yeni (1984)
Sevda (1985)
Nadide (1986)
Çek Halatı Gönlüm (1987)
Benim Yolum (1989)
Aç Gözünü Adamım (1991)
Aman Tanrım! (1992)
Nükhet Duru (1994)
Gümüş (1996)
Mühür (1997)
Cahide - Bu Bir Efsane (1998)
Bana Rağmen (2001)
Muhteşem İkili (2004) (Cenk Eren ile birlikte.)
...Gece Saat On İki (2006)
Tam Zamanında (2012)
Aşkın N Hali (2015)
Hikayesi Var (2020)


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