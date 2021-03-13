Nükhet Duru'nun kolundaki dövmede ne yazıyor?

İbrahim Tatlıses'in sevilen programı İbo Show'a konuk olarak katılan Nükhet Duru pop müziğinin en sevilen şarkıcıları arasında yer alıyor. Kolundaki dövmede ne yazığı merak edilen Nükhet Duru, verdiği bir röportajda bu konuda açıklamada bulundu. İşte, Nükhet Duru'nun dövmesinin anlamı!

NÜKHET DURU'NUN KOLUNDAKİ DÖVMESİNDE NE YAZIYOR?

Ünlü şarkıcı Nükhe Duru verdiği bir röportajda kolundaki dövmenin anlamını şöyle açıkladı:

"Oğlum Cem’in ve kardeşlerinin baş harfleri. Dikran’ın ilk eşi Ceyn’den Cem’in bir abisi ve ablası var. Luli (Aleksandra) ve Marc. Şimdi yeni bebeğin harfini de ekleyeceğim. Cem’in tüm kardeşleriyle görüşüyorum, hepsini çok seviyorum."

NÜKHET DURU KİMDİR?

19 Mayıs 1954 yılında dünyaya gelen Nükhet Duru, 66 yaşındadır. Usta ses sanatçısı Nükhet Duru, Niğdeli'dir. Anne ve babasının boşanmasının ardından büyük bir travma yaşayan Duru, küçük yaşta felç oldu ancak atlattı. Kandilli Kız Lisesi mezunu olan ünlü şarkıcı o yıllarda Ajda Pekkan'ı örnek alıyordu. İlk plağını 1974 yılında dolduran Nükhet Duru, zaman içerisinde Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden biri haline geldi.