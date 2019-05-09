"Nükleer anlaşmanın BMGK'de ele alınması İran'ın kırmızı çizgisidir"

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, nükleer anlaşma konusunun yeniden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) ele alınmasının İran'ın kırmızı çizgisi olduğunu söyledi.

Arakçi, İran'ın nükleer faaliyetleriyle ilgili taahhütlerinin bir kısmını durdurmasıyla ilgili devlet televizyonuna yaptığı açıklamada bundan sonra atacakları adımları değerlendirdi.

Nükleer anlaşma konusunun yeniden BMGK'de ele alınması ve yaptırımlara geri dönülmesinin İran'ın kırmızı çizgisi olduğunu belirten Arakçi, "Eğer 4+1 ülkeleri 60 gün içinde İran'ın nükleer meselesini BMGK'ye götürür ve geçmişteki yaptırımlar yeniden uygulanırsa, nükleer anlaşma tamamen ortadan kalkar. Bu durumda karşı taraf İran'ın kesin ve güçlü cevabını görecektir." diye konuştu.

- "Nükleer anlaşmadan çekilmek gündemimizde"

Avrupa Birliği ülkelerinin İran'ın çıkarlarını temin etmesi gerektiğini dile getiren Arakçi, "ABD'nin nükleer anlaşmadan çıkışından önce İran'ın petrol satışı günlük 2,8 milyon varildi. Tekrar bu şartlara dönülerek petrol geliri sağlanmalıdır. İran'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi gündemimizdedir. Bu mesele aşama aşamadır. Eğer karşı taraf taahhütlerine geri dönerse İran da taahhütlerine dönecektir." değerlendirmesinde bulundu.