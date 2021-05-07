"Nükleer Anlaşmanın Kaderi İran'a Bağlı"

Başkan Joe Biden yönetimi, 2015 İran nükleer anlaşmasının canlandırılması amacıyla düzenlenen dolaylı görüşmelerin yeni turunun Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlamasından önce, İran'ın ABD'den yeni ödünler beklememesi gerektiğinin sinyalini verdi. Üst düzey bir Biden yönetimi yetkilisi, Perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin, eski Başkan Donald Trump'ın 2018 yılında ABD'yi çıkardığı 2015 İran nükleer anlaşmasına yeniden katılmak için vermeye hazır olduğu ödünleri ortaya koyduğunu söyledi. Yetkili, şimdi anlaşmayı canlandırma çabalarının başarılı olup-olmayacağının İran'ın bu ödünleri kabul etme ve anlaşma şartlarına uyma yönünde alacağı siyasi karara bağlı olduğunu kaydetti. Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, bu görüşleri, Viyana'daki görüşmelerin yeni turunun başlamasından hemen önce yaptı. Kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerin dördüncü turunda diğer katılımcılar, Amerikan ve İran heyetleri arasında nükleer anlaşmaya ilişkin mekik diplomasisi yürütüyor.

Yetkilinin bu sözleri, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Ukrayna ziyareti sırasında İran'ın nükleer anlaşmanın canlandırılması konusunda sergilediği uyuşmazlıktan şikayetçi olması üzerine geldi. Kiev'de NBC News'a bir söyleşi veren Blinken, "İran'ın nükleer anlaşmanın şartlarına tam olarak uymaya başlaması için gereken kararları almaya hazır olup-olmadığını bilmiyoruz. Ne yazık ki nükleer anlaşma uyarınca durdurmaları gereken nükleer programlarının bazı tehlikeli kısımlarını yeniden başlatmak için adımlar atmaya devam ettiler. Gerekeni yapmaya hazır olup-olmadıklarını bilmiyoruz" dedi. İran şimdiye kadar eski Başkan Donald Trump'ın devreye soktuğu yaptırımların tamamının kaldırılması dışında bir seçeneği kabul edeceği konusunda herhangi bir işaret vermedi. İran ayrıca 2015 anlaşmasının şartlarını ihlal eden adımların tamamını geri alması gerektiği şeklindeki önerileri geri çevirmeye devam ediyor. Son haftalarda ABD'nin yaptırımları kaldırma konusunda önemli ancak yetersiz tekliflerde bulunduğunu kaydeden İranlı yetkililer, bu ödünlerin karşılığında ne yapacaklarını net olarak ortaya koymadı.

Biden yönetimi yetkilisi, ABD'nin, Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak bilinen nükleer anlaşmanın eski Başkan Barack Obama döneminde müzakere edilen şartlarına geri dönmeye hazır olduğunu, ancak bunu, yalnızca İran'ın da anlaşma şartlarına uyması durumunda yapacağını bildirdi. Yetkili, İran'ı anlaşmaya yeniden katmak için ABD'nin JCPOA anlaşmasının hükmettiği şartlardan fazlasını yapmayı kabul etmeyeceğini de sözlerine ekledi.

2015 anlaşması, nükleer programında yapacağı kısıtlamalar karşılığında ABD'nin İran'a uyguladığı ekonomik yaptırımlarda milyarlarca dolarlık gevşeme sağlamasını öngörüyordu. Ancak Trump'ın ABD'yi anlaşmadan çıkarması ve ABD yaptırımlarını kapsamı genişletilmiş biçimde yeniden uygulamaya sokması, İran'ın ekonomik yaptırımların gevşetilmesiyle kavuşacağı rahatlamanın önünü tıkadı. İran, bu duruma, uranyum zenginleştirme kısıtlamalarını ihlal ederek, gelişmiş santrifüjleri yeniden kullanmaya başlayarak ve ağır su üretimi yaparak karşılık verdi. Biden yönetimi, Viyana'daki görüşmelerin önceki turlarından sonra İran'a yapacağı önerilerde esneklik payı olduğunu kaydetmişti. Bunlar arasında Trump döneminde getirilen ancak nükleer faaliyetlere bağlı olmayan yaptırımların kaldırılması da var.

Nükleer faaliyetlere bağlı olmayan yaptırımların kaldırılması teklifi, hala geçerli. Ancak Biden yönetimi yetkilisi, bu konudaki esnekliğin sınırına artık eriştiklerini kaydetti. ABD'nin ne gibi ödünler vermeye hazırlandığını açıklamayan yetkili, nükleer anlaşmayla "tutarlı" olmayan her türlü yaptırımın bu kapsamda olduğunu söyledi. Viyana'daki görüşmelerin dördüncü turundan büyük bir atılım çıkıp-çıkmayacağı konusunda bir tahmin yürütmeyi reddeden yetkili, Haziran ayında İran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce hızla anlaşmaya varma olasılığının hala mevcut olduğunu söyledi. Kimileri, Haziran'daki seçimlerin Viyana'daki görüşmeleri zora sokan bir etken olduğu görüşünde. Her iki tarafın da ne yapması gerektiğinin açık ve net olduğunu kaydeden yetkili, "Bunun başarılabileceğini düşünüyoruz, bunu yapmak zor değil" dedi. Ancak yetkili, başarı şansının, İran'ın anlaşmanın orijinal metninde yer alan şartlar dışında daha fazla talepte bulunmamasına ve anlaşmayı ihlal eden adımları geri çekmesine bağlı olduğunu sözlerine ekledi.