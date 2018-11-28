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"Nükleer anlaşmanın ortadan kalkmasının sonuçları öngörülemez"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 19:27 | Son Güncelleme

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, nükleer anlaşmanın ortadan kalkmasının öngörülemez bölgesel ve küresel sonuçlar doğuracağını belirtti

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, nükleer anlaşmanın ortadan kalkmasının öngörülemez bölgesel ve küresel sonuçlar doğuracağını söyledi.

Japon haber ajansı Kyodo'ya konuşan Salihi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de İran ve Avrupa Birliği yetkilileri arasında devam eden nükleer görüşmeleri ile Japonya ve İran ilişkilerini değerlendirdi.

Japonya'nın, Washington yönetiminin Tahran'a yönelik tek taraflı ambargolardan dolayı İran konusunda dikkatli olduğunu dile getiren Salihi, buna karşın Tokyo hükümetinin ABD'ye karşı hassas konumunu anladıklarını belirtti.

Japonya'ya sağlık malzemesi ve bilimsel teknolojik iş birliği gibi ABD yaptırımlarının dışında kalan alanlarda iş birliğini artırma çağrısında bulunan Salihi şöyle konuştu:

"Japonya'nın daha bağımsız bir rol oynadığını görmek istiyoruz. Japonya isterse çok daha fazlasını yapabilir. Amerikalılarla hiçbir ilgisi olmayan alanlar var, ancak Japonlar İran konusunda gereğinden fazla dikkatli davranıyor."

Salihi, ABD yaptırımlarına rağmen Japonya'nın İran ile nükleer güvenlik konusunda iş birliğine devam ettiğini belirterek, "Japonya nükleer güvenlik alanındaki operasyonlarını her koşulda sürdürme konusunda ısrarlı." ifadesini kullandı.

ABD'nin çekildiği nükleer anlaşmanın korunması için uluslararası toplumla devam eden görüşmelerden de söz eden Salihi, görüşmelerin olumlu atmosferde ilerlediğini ve İran'ı ABD yaptırımlarından koruma altına alacak ödeme mekanizmasının hayata geçirilmesi noktasında iyimser olduğunu kaydetti.

Nükleer anlaşmanın ortadan kalkması ihtimaline de değinen Salihi, "Anlaşmanın ortadan kalkmasının sonuçları herkes için, hatta kendimiz, uluslararası toplum ve bölge için dahi öngörülemez." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi Japonya

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