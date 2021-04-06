Nükleer anlaşmayı kurtarma görüşmelerinden olumlu sinyal

Taraflar Cuma günü müzakerelere devam edecek.İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ve Almanya arasında 2015 yılında imzalanan ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olarak adlandırılan nükleer anlaşmayı kurtarmak amacıyla taraflar Salı günü Viyana'da bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı, müzakerelerden sonra yaptığı açıklamada görüşmelerin yapıcı geçtiğini belirterek tarafların müzakerelere Cuma günü devam edeceğini söyledi. Arakçı, Tahran'ın uranyumu yüzde 20 oranında zenginleştirme faaliyetini durdurması karşılığında, ABD yaptırımları nedeniyle bloke edilen diğer ülkelerdeki 1 milyar dolarlık mali varlığının serbest bırakılması teklifine ise olumsuz yanıt verdiğini açıkladı.

Rusya'dan da müzakerelere ilişkin olumlu bir açıklama geldi. Rusya'nın Viyana Uluslararası Kuruluşlar Daimi Temsilcisi Mikhail Ulyanov, müzakerelerin başarılı geçtiğini, ancak anlaşmayı yeniden hayata geçirmenin zaman alacağını ifade etti.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bunun için ne kadar zaman gerektiğini kimsenim bilmediğini yazan Ulyanov, önemli olanın sürecin başlaması olduğunu belirtti.