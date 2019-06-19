Nükleer anlaşmayı kurtarmak için diplomasi trafiği

Daha önce Batılı ülkelere 60 gün süre veren İran ise mühleti uzatmayacağını duyurdu.Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la 2015 yılında varılan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya'nın Tahran'ı anlaşmada tutmak için yeni bir girişim planı yaptığı belirtildi.

Reuters haber ajansına konuşan diplomatlar, E3 olarak anılan üç ülkenin önümüzdeki günlerde diplomatik trafiği artıracağını belirtti.

Nükleer anlaşma çerçevesinde oluşturulan ortak komitenin iki hafta içerisinde toplanabileceği bilgisi Reuters'ın haberinde yer aldı. ABD'nin anlaşmadan çekilme kararı sonrası, olası bir görüşmede Birleşik Krallık, Çin, Fransa, Almanya, İran, Rusya ve AB masaya oturacak.

İngiliz, Fransız ve Alman Dışişleri Bakanlarının anlaşmayı ele almak üzere Tahran gidebileceği de aktarılıyor. Bu ziyaretin şu an için bir seçenek olarak görüldüğü belirtiliyor.

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un 27 Haziran'da Paris'te E3 ülkelerinin politika direktörleri ile bir araya geleceği de aktarılıyor.