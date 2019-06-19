HABER

Nükleer anlaşmayı kurtarmak için diplomasi trafiği

19.06.2019 13:55 | Son Güncelleme

Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık'ın İran'ın nükleer anlaşmadan çıkmasını önlemek için yeni bir plan yaptığı belirtiliyor.

Nükleer anlaşmayı kurtarmak için diplomasi trafiği

Daha önce Batılı ülkelere 60 gün süre veren İran ise mühleti uzatmayacağını duyurdu.Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la 2015 yılında varılan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya'nın Tahran'ı anlaşmada tutmak için yeni bir girişim planı yaptığı belirtildi.

Reuters haber ajansına konuşan diplomatlar, E3 olarak anılan üç ülkenin önümüzdeki günlerde diplomatik trafiği artıracağını belirtti.

Nükleer anlaşma çerçevesinde oluşturulan ortak komitenin iki hafta içerisinde toplanabileceği bilgisi Reuters'ın haberinde yer aldı. ABD'nin anlaşmadan çekilme kararı sonrası, olası bir görüşmede Birleşik Krallık, Çin, Fransa, Almanya, İran, Rusya ve AB masaya oturacak.

İngiliz, Fransız ve Alman Dışişleri Bakanlarının anlaşmayı ele almak üzere Tahran gidebileceği de aktarılıyor. Bu ziyaretin şu an için bir seçenek olarak görüldüğü belirtiliyor.

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un 27 Haziran'da Paris'te E3 ülkelerinin politika direktörleri ile bir araya geleceği de aktarılıyor.

Reuters'a konuşan kaynaklar E3 ülkelerinin İran'ın mevcut anlaşmayı sürdürme ısrarından yorulduğunu da dile getiriyor. Tahran'ın tavrını sürdürmesi durumunda BM yaptırımlarını yeniden devreye sokma dışında geriye az seçenek kaldığı belirtiliyor. Reuters'ın haberinde İran'ın nükleer programını kısıtlamak için 15 yıldır yürütülen diplomatik çabalarda sona gelinmiş olabileceği belirtiliyor.

İran geri adım atmıyor

Diplomatik çözüm arayışı sürerken İran, daha yüksek düzeyde uranyum zenginleştirmeye Temmuz'da başlayacağını duyurdu. İran'ın Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Behruz Kemalvendi, "İran'ın anlaşmaya imza atan ülkelere verdiği iki aylık süre uzatılamaz" diye konuştu.

İran Mayıs ayında yaptığı açıklamada ABD'nin yaptırımlarına karşı ekonomisinin korunması talebinde bulunmuştu. Batılı ülkelere 60 gün süre tanıyan İran, aksi halde uranyum zenginleştirme faaliyetlerini artıracağını açıklamıştı. Tahran'ın verdiği süre 8 Temmuz'da doluyor.

İran Pazartesi günü yaptığı açıklamada da nükleer anlaşma ile 300 kilogram olarak sınırlandırılan zenginleştirilmiş uranyum stoğunu aşacağını açıklamıştı.

Tahran'ın açıklamasının ardından ABD, Ortadoğu'ya bin yeni asker gönderme kararı aldığını açıkladı. Mayıs ayından petrol tankerlerine yönelik saldırıların ardından da bölgeye bin 500 ek asker gönderilmişti.

ABD'de Trump yönetimi geçtiğimiz yıl nükleer anlaşmadan çekilerek, yaptırımları devreye sokmuştu.

rtr/ÖA,HT

©Deutsche Welle Türkçe

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Birleşmiş Milletler Kaşıkçı Cinayeti Raporunu AçıkladıBirleşmiş Milletler Kaşıkçı Cinayeti Raporunu Açıkladı
İstanbul seçimi: 31 Mart'ta sandığa gitmeyen seçmenler 23 Haziran'da ne yapacak?İstanbul seçimi: 31 Mart'ta sandığa gitmeyen seçmenler 23 Haziran'da ne yapacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Rusya Büyükelçisi'nden S-400 açıklaması

Rusya Büyükelçisi'nden S-400 açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Korkunç görüntüler! 7 kilometre yükseldi

Korkunç görüntüler! 7 kilometre yükseldi

Uçakta 'iğrenç' olay! Sosyal medya yıkıldı

Uçakta 'iğrenç' olay! Sosyal medya yıkıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı

BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı

Trump’ın 2020 sloganı: ‘Amerika’yı güçlü tut’

Trump’ın 2020 sloganı: ‘Amerika’yı güçlü tut’

Bloomberg: Trump yönetimi Türkiye'ye yaptırımları değerlendiriyor

'Trump yönetimi Türkiye'ye yaptırımları değerlendiriyor'

Trump'tan İran'a gözdağı: Cevap vermeye hazırız

Trump'tan gözdağı: Cevap vermeye hazırız

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan bakan adaylığından çekildi

Pentagon'da sürpriz karar: Shananan adaylıktan vazgeçti

İki ülkede şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

İki ülkede şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.