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Nükleer Bilgileri Satmakla Suçlanan Çift Yakalandı

11.10.2021 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Donanmasında görev yapan bir nükleer mühendis ve eşi, nükleer denizaltılar konusundaki sırları yabancı bir ülkeye satma girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına alındılar

ABD Donanmasında görev yapan bir nükleer mühendis ve eşi, nükleer denizaltılar konusundaki sırları yabancı bir ülkeye satma girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına alındılar.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pazar günü Batı Virginia’daki evlerinde gözaltına alınan Jonathan Toebbe ve eşi Diana Toebbe’nin kendisini yabancı bir devlet görevlisi olarak tanıtan FBI ajanına sırları satmaya çalıştıkları belirtildi.

Atom Enerjisi Yasası’na ihlal etmek suçlamasıyla gözaltına alınan Toebbe çiftinin Salı günü federal mahkemenin karşısına çıkması bekleniyor.

42 yaşındaki Jonathan Toebbe’nin üst düzey güvenlik soruşturmasından geçmiş bir kişi olduğu ve bu sayede erişebildiği gizli bilgileri 2020 yılında bilinmeye bir ülkeye gönderdii daha sonra da kendisiyle yabancı devlet görevlisi gibi iletişime geçen FBI ajanına onbinlerce dolarlık kripto para karşılığında sattığı belirtiliyor.

Adalet Bakanlığı açıklamasında, Toebbe’nin eşinin gözcülük yaptığı bir sırada içerisinde gizli bilgiler bulunan digital bir kartı bir sandviç içerisinde belirtilen noktaya bıraktığının tespit edildiği belirtildi. Benzer şekilde bir başka dijital kart teslimatının da bir sakız kutusu içerisinde yapıldığı ifade edildi. Toebbe çiftinin bu şekilde toplamda yüz bin dolarlık kripto para ödemesi aldıkları biliniyor.

Çiftin yeni bir dijital kart teslimatı sırasında yapılan operasyonla yakalandıkları açıklandı.

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