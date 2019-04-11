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Nükleer Düzenleme Kurulu'yla ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı tarafından atanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 09:22 | Son Güncelleme

Nükleer Düzenleme Kurulunun görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları belirlendi. Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre kurul 5 üyeden oluşacak ve Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

Nükleer Düzenleme Kurulu'yla ilgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı tarafından atanacak

Nükleer Düzenleme Kurumunun konuya ilişkin yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, kurumun karar organı gibi hareket edecek kurul, biri başkan, biri ikinci başkan olmak üzere toplam beş üyeden oluşacak.

CUMHURBAŞKANI ATAYACAK

Başkan ve kurul üyeleri, Cumhurbaşkanı tarafından atanacak. Dört yıllık görev süresi dolan kurul üyeleri bir defalığına yeniden atanabilecek.

Kurul, kanun hükmünde kararname ve diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirecek ve yetkilerini bağımsız olarak kullanacak.

Kanun hükmünde kararname kapsamına giren faaliyetlere ilişkin yönetmelikleri ve tebliğleri çıkaracak kurul, düzenleyici işlemler ve yetkilendirmelerle ilgili kararlar alacak ve nükleer enerji ile iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin konularda diğer ülkelerin kurum ve kuruluşlarıyla yapılacak iş birliğine karar verecek.

Ayrıca kurul, sınırlarını ve gerekçesini belirlemek suretiyle, nükleer tesis, radyasyon tesisi ve radyoaktif atık tesisleri dışındaki yetkilendirmelere ilişkin yetkilerini başkana devredebilecek.
(AA)

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