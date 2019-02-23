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Nükleer eğitim alan Türk öğrencileri, diplomalarını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 13:16 | Son Güncelleme

Rusya Federasyonu Ulusal Nükleer Araştırmalar Enstitüsü Moskova Fizik Mühendisliği Üniversitesinde (NRNU MEPhI) nükleer eğitim alan ikinci Türk öğrenci kafilesi, diplomalarını aldı.Moskova’da düzenlenen diploma töreninde, mezunlar arasında Vietnam ve Moğolistan’dan gelen öğrenciler de yer aldı.

Rusya Federasyonu Ulusal Nükleer Araştırmalar Enstitüsü Moskova Fizik Mühendisliği Üniversitesinde (NRNU MEPhI) nükleer eğitim alan ikinci Türk öğrenci kafilesi, diplomalarını aldı.
Moskova’da düzenlenen diploma töreninde, mezunlar arasında Vietnam ve Moğolistan’dan gelen öğrenciler de yer aldı. Törene, NRNU MEPhI Üniversitesi Rektörü Mikhail Strikhanov, Türkiye Büyükelçiliği temsilcileri ve mezun öğrenciler katıldı. Burada konuşan Rektör Mikhail Strikhanov, mezunların üniversite seçimi ile ilgili tercihlerini Rusya Federasyonu’nun önde gelen üniversitesinden yana kullanmakla doğru bir karar verdiklerini söyledi. Mezunları bu anlamlı gün vesilesiyle tebrik eden Strikhanov, gelecekte de işbirliği sağlanmasına yönelik dileklerini dile getirdi. Strikhanov, "Aramızdaki işbirliği devam edecektir. Siz de, ülkelerinizde görevlerinizin başındayken MEPhI ile ortak çalışmaları yürütmeye sürdüreceksiniz. Çoğunuzu, ülkelerinizdeki üniversitelerde profesör olarak ve nükleer endüstrinin birer sorumlu çalışanı olarak saygıyla selamlayacağımızı düşünüyorum" dedi.
Akkuyu Nükleer Şirketi İnsan Kaynakları Direktörü Marina Karaseva ise "Seneler süren eğitim sürecini, sadece dersliklerde değil, Rusya’daki faaliyette olan nükleer santrallerde staj yaparak geçirdiniz. Öğrenmiş olduğunuz Rus dili sayesinde Rusya’daki meslektaş-öğretmenlerinizden aracı olmada deneyim kazanabilirsiniz ve en önemlisi, ülkelerinizde Rusya’daki ileri nükleer teknolojileri alanında bilgi sahibi olan sektörün yapı taşları olabilirsiniz. Nükleer santralde çalışma, uzun vadede çok sayıda birbirinden ilginç vazife, aranan meslek sahibi olmayı ve istikrarlı istihdam vadetmektedir" diye konuştu.
Türk mezunlardan Gülben Yıldız da "Geleceğimizi Türkiye’deki nükleer santral projesine bağlıyoruz. Vazifemiz, edindiğimiz bilgileri kullanarak ülkemize yarar sağlamaktır. Türkiye’ye komşu olan ülkelerin neredeyse tamamında nükleer santraller mevcuttur ve Türkiye’nin nükleer enerji üretimine ihtiyacı vardır. Nükleer santraller temiz ve güvenilir enerji kaynağıdır. Akkuyu Nükleer Santrali ise dünyanın en güvenli santrallerinden biri olacaktır" ifadelerini kullandı.
Yusuf Kılıç ise "NRNU MEPhI Üniversitesinin, dünyanın önde gelen üniversitelerinden olduğunu öğrendiğimde buraya gelmeye karar verdim. Çünkü bu eğitim uluslararası düzeyde bir uzman seviyesine erişmem için kaçırılmayacak bir fırsat. Bugün mezuniyet günümüz. Çok güzel bir eğitim sürecini geride bıraktık. 6,5 sene Rusya’da eğitim aldığım için çok mutluyum. Akkuyu NGS’de çalışmama olanak sağlayan bir mesleğim var artık" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından mezun olan öğrencilere diplomaları verildi.
Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu ROSATOM tarafından inşa edilen ve Türkiye’nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu NGS için personel yetiştirme süreci Rusya’da 2011 yılından bu yana devam ediyor. Geçtiğimiz yıl mezun olan 35 Türk genç uzman “Nükleer santraller, tasarım, işletme ve mühendislik” dalında diplomalarını almıştı. Bir sene önce mezun olan ve eğitimleri 6,5 yıl süren mezunların tamamı Akkuyu Nükleer Şirketi’nde çalışıyor. Halihazırda, Rusya’daki yüksek öğretim kurumlarında yaklaşık 140 kişilik Türk öğrenci grubunun personel yetiştirme programı çerçevesindeki eğitimleri devam ediyor.

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