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  4. Nükleer fizikçi suikasti sonrası BM’den itidal çağrısı

Nükleer fizikçi suikasti sonrası BM’den itidal çağrısı

28.11.2020 12:42 | Son Güncelleme:
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İranlı nükleer fizikçi Fahrizade’ye düzenlenen suikast sonrasında itidal çağrısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani ise saldırıdan İsrail’i sorumlu tuttu.İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin başkent Tahran yakınlarındaki Abserd ilçesinde uğradığı silahlı saldırının ardından hayatını kaybetmesi ve İran'ın söz konusu suikastten İsrail'i sorumlu tutmasının ardından Birleşmiş Milletler'den (BM) itidal çağrısı geldi.

Alman haber ajansı dpa'ya açıklamalarda bulunan BM Sözcüsü Ferhan Hak, "İtidalli olunmasını talep ediyor ve bölgedeki gerginliği tırmandırabilecek adımlardan kaçınılmasını gerekli görüyoruz" ifadesini kullandı.

Ruhani: O'nun şehadeti başarılarımızı yavaşlatmayacak

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in ardından Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de söz konusu suikastten İsrail'i sorumlu tuttu. Resmi internet sitesinden açıklama yapan Ruhani, "Amerika Birleşik Devletleri'nin paralı askeri" olarak nitelendirdiği İsrail'in Fahrizade'nin ölümünden sorumlu olduğunu belirterek, "Şehit Fahrizade'nin öldürülmesi, düşmanlarımızın çaresizliğini ve hissettikleri derin nefreti gösteriyor. Ancak O‘nun şehadeti, İran'ın bilimsel başarılarını yavaşlatmayacak" dedi.

ABD'nin önemli gazetelerinden New York Times'da çıkan bir haberde de, suikastın ardında İsrail'in olduğunun, Amerikalı bir memur ile iki istihbarat servisi çalışanı tarafından doğrulandığı öne sürüldü.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu daha önce yaptığı bir açıklamada, Fahrizade'yi "İran nükleer programının babası" olarak nitelendirmişti. ABD yönetimi de 2008 yılında Muhsin Fahrizade'yi, "İran nükleer programının gelişmesine katkı sağlayan faaliyetler ve transaksiyonlar" sebebiyle, taptırım uygulanan kişi ve kurumlar listesine dahil etmişti.

Cuma günü otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan ve ağır yaralanan bilim insanı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

AFP,Reuters,dpa/ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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