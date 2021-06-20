Nükleer Görüşmelerde İlerleme Var Sonuç Yok

İran’la Batılı ülkeler arasında Viyana’da yürütülen nükleer görüşmelerde ilerleme sağlandığı açıklansa da henüz bir sonuca ulaşılabilmiş değil. Ülkelerin temsilcileri başkentlerine giderek değerlendirmeler yapacak. Avrupalı diplomatlar karar zamanının artık geldiğini kaydediliyor.

İran’la İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin arasında yürütülen nükleer müzakerelerde Pazar günü de bir sonuç çıkmadı.

Görüşmelere katılan Avrupalı bir diplomat müzakerelerde ilerleme sağlandığını ancak en önemli konuların hala çözüme kavuşturulmadığını söyledi. Diplomat, görüşmelerin açık uçlu olmadığını vurguladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da ABC televizyonuna yaptığı açıklamada İran’la Batılı ülkeler arasında anlaşmazlıkların devam ettiğini belirtti. Sullivan, İran’a yönelik hangi yaptırımların kaldırılacağının tartışılmakta olduğunu söyledi.

Avrupalı diplomatın verdiği bilgiye göre delegeler başkentlerine dönerek liderlerle durum değerlendirmesi yapacak. Diplomat, bütün taraflara Viyana’ya bir anlaşmayla dönmeleri çağrısında bulundu ve karar için zamanın hızla yaklaştığını belirtti.