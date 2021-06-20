Nükleer Görüşmelerde İlerleme Var Sonuç Yok

İran’la Batılı ülkeler arasında Viyana’da yürütülen nükleer görüşmelerde ilerleme sağlandığı açıklansa da henüz bir sonuca ulaşılabilmiş değil. Ülkelerin temsilcileri başkentlerine giderek değerlendirmeler yapacak. Avrupalı diplomatlar karar zamanının artık geldiğini kaydediliyor.
İran’la İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin arasında yürütülen nükleer müzakerelerde Pazar günü de bir sonuç çıkmadı.
Görüşmelere katılan Avrupalı bir diplomat müzakerelerde ilerleme sağlandığını ancak en önemli konuların hala çözüme kavuşturulmadığını söyledi. Diplomat, görüşmelerin açık uçlu olmadığını vurguladı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da ABC televizyonuna yaptığı açıklamada İran’la Batılı ülkeler arasında anlaşmazlıkların devam ettiğini belirtti. Sullivan, İran’a yönelik hangi yaptırımların kaldırılacağının tartışılmakta olduğunu söyledi.
Avrupalı diplomatın verdiği bilgiye göre delegeler başkentlerine dönerek liderlerle durum değerlendirmesi yapacak. Diplomat, bütün taraflara Viyana’ya bir anlaşmayla dönmeleri çağrısında bulundu ve karar için zamanın hızla yaklaştığını belirtti.
İran’ı görüşmelerde temsil eden Abbas Araqchi de her zamankinden daha fazla anlaşmaya yakın olunduğunu fakat taraflar arasında farklılıklar bulunduğunu söyledi. Araqchi, anlaşmaya varmanın kolay olmadığını kaydetti.
Delegeler bir haftadan fazla süredir Viyana’da görüşmeler yürütüyordu. Görüşmelerdeki Rus temsilci heyetlerin 10 gün içinde Viyana’ya dönebileceğini belirtti.
Taraflar arasında Nisan ayından bu yana müzakereler yürütülüyor.
İngiltere, Rusya, Almanya, Fransa, Çin ve İran’dan diplomatlar Avusturya’nın başkenti Viyana’da 2015 tarihli nükleer anlaşmayı yenilemek ve İran’ın anlaşmaya dönüşünü sağlamak için görüşüyor.
2018 yılında Trump yönetimi Amerika’yı anlaşmadan çektiği için Washington’un masada temsilcisi bulunmuyor.
Viyana’da bulunan Amerikan heyeti dolaylı olarak İran’la görüşmeler yürütüyordu.
Pazar günkü görüşme İran’da sertlik yanlısı Raisi’nin tartışmalı seçimde Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından geldi.
Raisi Ağustos ayında göreve başlayacak.
Raisi Amerika’nın yaptırım listesinde bulunan ilk İran Cumhurbaşkanı olacak. 1988’deki toplu infazların kararını veren isimlerden biri olmakla suçlanan Raisi İran’ın uluslararası alanda eleştirilen yargısının başındaki isimdi.