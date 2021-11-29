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Nükleer Görüşmelerin Ardından İran AB ve Rusya İyimser

29.11.2021 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran’la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya geri dönülebilmesi amacıyla beş ay sonra yeniden başlayan müzakerelerin ardından AB, İran ve Rusya iyimser

İran’la 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya geri dönülebilmesi amacıyla beş ay sonra yeniden başlayan müzakerelerin ardından AB'li, İranlı ve Rus diplomatlar iyimser.

Görüşmelerde AB, İran ve Rusya'yı temsil eden heyetler müzakerelerin ardından Reuters'a yaptıkları açıklamalarda iyimser değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmelere başkanlık eden AB yetkilisi Enrique Mora "Bugün gördüklerim konusunda son derece olumlu hissediyorum" dedi.

Gazetecilere konuşan Mora, İran heyetinin görüşmelerde tüm yaptırımların kaldırılmasına ilişkin talebinde ısrarlı olduğunu; ancak Tahran'ın Nisan ve Haziran ayları arasında yapılan altı görüşmeden çıkan sonuçları da tamamen reddetmediğini söyledi.

Rusya'yı görüşmelerde temsil eden Mihail Ulyanov Twitter'dan paylaştığı mesajında görüşmelerin başarılı bir şekilde başladığını belirtti.

"Başka yaptırım uygulanmayacağına ilişkin güvence verilmeli"

İran'ın baş müzakerecisi Ali Bagheri Kani de basın mensuplarının sorusu üzerine görüşmelerle ilgili iyimser olduğunu söyledi.

İranlı yetkili, ABD'nin ve batılı müttefiklerinin gelecekte başka yaptırım uygulanmayacağına ilişkin güvence vermesi gerektiğini kaydetti.

"İran görüşmede taviz vermedi"

Avrupalı bir başka diplomatsa İranlılar'ın görüşmelerde taviz vermediğini, zaman zaman duruşunu sertleştirdiğini ve bu durumun da pek cesaret verici bir gelişme olmadığını söyleyerek görüşmelere ilişkin daha karamsar bir tablo çizdi.

İran’ın nükleer programını kısıtlamak için 2015 yılında İran’la ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Almanya ve Rusya arasında imzalanan anlaşmadan ABD, Başkan Donald Trump döneminde, 2018 yılında çekilmişti.

ABD’nin yeniden anlaşmaya dönmesi ve İran’ın da anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yeniden yerine getirmeye başlaması amacıyla taraflar, Joe Biden’ın ABD başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Nisan ayında görüşmelere başlamıştı.

Nisan ve Haziran ayları arasında yapılan 6 tur görüşmede bir sonuca varılamadı. Görüşmelere İran’daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle ara verilmişti.

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