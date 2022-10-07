'Nükleer kıyamet' açıklaması! "Putin'in tehditlerini ciddiye alıyoruz"

Avrupa Birliği yönetimi, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya tehdidi nedeniyle yüksek "nükleer kıyamet" riski bulunduğunu söylemesinin ardından Rusya'nın tehditlerini ciddiye aldıklarını, tehditlere boyun eğmeyeceklerini bildirdi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Çekya'nın başkenti Prag'daki AB Liderler Zirvesi'nin bitiminde düzenlenen basın toplantısında bir soru üzerine ABD Başkanı Joe Biden'ın "nükleer kıyamet" riskinin 1962'den beri en yüksek seviyede olduğuna dair açıklamasını değerlendirdi.

Michel, Rusya'nın nükleer tehditlerine boyun eğme niyetinde olmadıklarını söyledi.

Nükleer silah kullanma tehditlerini duyduklarını ifade eden Michel, Rusya'nın Ukrayna'daki Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya'yı 500 askerle kontrol ettiğini hatırlattı.

Michel, "Nükleer tehditlere boyun eğmeyeceğiz, sükunetimizi koruyacağız ve her seferinde bu tür sorumsuzca tehditleri kınayacağız." dedi.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen de "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in söylediklerini ve tehditlerini ciddiye alıyoruz. Herhangi bir sözüyle şantaja maruz kalmayacağız." diye konuştu.

BİDEN'IN "NÜKLEER KIYAMET" YORUMU

ABD Başkanı Joe Biden, "nükleer kıyamet" riskinin 1962'deki Küba Füze Krizi'nden bu yana en yüksek seviyede olduğunu söylemişti.

Putin'in Ukrayna'da yaşanan aksiliklerden sonra taktik nükleer silah kullanmaktan söz ederken "şaka yapmadığını" belirten Biden, bunu Rus ordusunun "düşük performansına" bağlamıştı.

Biden, "Eğer işler bu şekilde devam ederse Küba Füze Krizi'nden bu yana ilk kez nükleer silahların kullanımına yönelik doğrudan bir tehdit bulunuyor. Kennedy ve Küba Füze Krizi'nden bu yana kıyamet ihtimaliyle karşı karşıya kalmadık." demişti. (AA)

