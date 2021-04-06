Nükleer Müzakereler Viyana'da Başlıyor

Toplantıya ev sahipliği yapan Avusturya Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, görüşmelerin Amerikalı diplomatların oturacağı başka bir salona canlı yayın olarak aktarılmasının planlandığını açıkladı. İki tarafın uzlaşabilmesinin önünü açacak teknik ayrıntılarla ilgili yol haritasının hazırlanacağı görüşmelerin ne kadar süreceği konusunda ise kesin bir açıklama yapılmadı. Ancak toplantının hazırlık sürecinde yer alan Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü, "iki haftadan fazla, iki aydan az sürmesi bekleniyor" ifadesiyle temsilcilerin zaman baskısı olmadan görüşeceklerini söyledi. Sözcü, toplantıda ABD'li ve İranlı heyetler arasında doğrudan görüşmenin gerçekleşmesenin "şu an için planlanmadığını" da belirtti.

2015'te imzalanan anlaşmaya taraf Almanya, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve İran’dan üst düzey diplomatların katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıda, Viyana’da bulunan ABD’li diplomatlar doğrudan masada olmasa da görüşmeler ve planlar hakkında sürekli bilgilendirilecek.

Diplomatik gözlemciler, Alman yetkiliden gelen "zaman baskısı yok" açıklamasına rağmen, görüşmelerin İran’da 18 Haziran‘da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğinden yola çıkıyor. 2013 ve 2017'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan ve önümüzdeki seçimle görevinden ayrılacak olan Hasan Ruhani, geçen Şubat ayında Başbakan Angela Merkel’le yaptığı görüşmede, ABD'nin ülkesine yönelik yaptırımları kaldırması durumunda Tahran‘ın nükleer anlaşmayı tam olarak uygulayacağını belirterek bu konudaki tavrını netleştirmişti.

Viyana’daki buluşmanın gerçekleşmesi sürecinde kilit isimlerden biri olarak tanımlanan Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas da "İran'da cumhurbaşkanlığı seçimleri olacağı için zaman azalıyor. ABD ve İran'ın müzakere masasında bir araya gelmesi gerekiyor" sözleriyle toplantının bir kaç hafta içinde sonuçlanması gerektiğini ima etmişti.

Berlin’deki analizlerde, görüşmelerin beklenen sonucu vermemesi ve ABD’nin yaptırımları kaldırarak anlaşmaya dönmemesinin, İran seçimlerinde muhafazakar adaylar açısından büyük bir zafer olacağı, Ruhani ve onun yerine geçebilecek isimler arasında yer alan reform yanlısı Mustafa Kevakabiyan'ın güç kaybına uğrayacakları vurgulanıyor.