"Nükleer Müzakerelerde Hassas ve Önemli Noktaya Gelindi"

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, nükleer anlaşmayla ilgili Avusturya’nın başkenti Viyana’da devam edeen müzakerelerde hassas ve önemli bir noktaya gelindiğini söyledi.

Tahran’da Umman’lı mevkidaşıyla temasları sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Emir Abdullahiyan, “Viyana’daki nükleer görüşmelerde hassas ve önemli bir noktaya gelindi. Batılı ülkelerin müzakerelerin kalan konularını gözden geçirmek adına gerçekçi bir yaklaşım gösterip göstermeyeceklerini merak ediyoruz” dedi.

İran Dışişleri Bakanı, Münih Güvenlik Konferansı sırasındaki temasları kapsamında biraraya geldiği Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e de kendileri için kırmızı çizgi olan noktaları, asla geçmeyeceklerini söylediğini hatırlattı.

Görüşmelere katılan Rusya temsilcisi de dün yaptığı açıklamada, müzakerelerde artık sona yaklaşıldığını belirtmişti. Konuyla ilgili diğer kaynaklar da İran’la ABD arasında masadaki konulardan biri olan tutukluların takası konusunun da yakında gerçekleşebileceği yorumunu yapıyorlar.

İran’la ABD ve batılı ülkeler tarafından 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan ABD bir önceki başkan Donald Trump döneminde çekilmiş bunun üzerine İran’da anlaşmadan kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmeyi bırakmıştı. Joe Biden’ın göreve gelmesiyle birlikte ABD, İran ve batılı ülkeler anlaşmanın yeniden canlandırılması adına müzakerelere geçen yıl yeniden başladılar.

