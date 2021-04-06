Nükleer Müzakerelerde İlk Gün Tamamlandı

Tahran geçmişte ABD’yle “doğrudan ya da dolaylı görüşmeleri” defalarca reddederken, Washington’dan dün yapılan açıklamada, görüşmelerin zor geçeceği beklentisi dile getirildi. İki taraf da görüşmelerde hemen bir somut başarı kaydedilmesini beklemiyor.

İran, eski Başkan Donald Trump yönetimi sırasında ABD’nin anlaşmadan çekilmesi ve tekrar yaptırımlarına devreye sokmasına karşılık olarak, anlaşma altındaki yükümlülüklerinden aşamalı olarak geri adım attı.

Viyana’da bulunan ABD’li diplomatlar doğrudan masada olmasa da görüşmeler ve planlar hakkında sürekli bilgilendiriliyor.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının geleceğinin ve eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde anlaşmadan ayrılan ABD’nin anlaşmaya geri dönmesinin görüşüldüğü toplantıların ilki Avusturya’nın başkenti Viyana’da yapıldı.

Bununla birlikte, Viyana’da iki taraf yüz yüze görüşmüyor olsa dahi hem İran hem ABD’nin aynı mekanda varlık göstermesi ileriye dönük önemli bir adım olarak yorumlanıyor.

İran hükümeti sözcüsü Ali Rabiei gazetecilere yaptığı açıklamada, “Doğru yolda olduğumuzdan eminiz. Amerika’nın iradesi, ciddiyeti ve dürüstlüğü kanıtlanırsa, bu, anlaşma için daha iyi bir geleceğin olumlu bir işareti olur” dedi.

Anlaşmanın geri kalan tarafları Avusturya’nın başkentindeki bir otelde kısa bir hazırlık görüşmesi yaptı. İran’la nükleer anlaşmaya da 2015’te yine Viyana’da varılmıştı.

Rusya’nın Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi’ndeki temsilcisi Mikhail Ulyanov toplantının ardından yaptığı açıklamada, tarafların, ileriye dönük somut adımların tespiti için yaptırımların kaldırılması ve nükleer konularda çalışmalar yürütecek iki uzmanlar grubunu görevlendirdiğini bildirdi.

Bugün başlayan teknik çalışmalar, İran’ın yerine getirmesi gereken nükleer yükümlülüklerin karşılığında ABD’nin kaldırabileceği yaptırımlara ilişkin listelerin oluşturulmasına odaklanacak.