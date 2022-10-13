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Nükleer olaylara karşı tavsiye edilmişti... O Avrupa ülkesinde halk eczanelere akın etti! İyot tablet stokları tükendi

13.10.2022 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle nükleer tehdidin gün geçtikçe arttığı Avrupa'da gergin bekleyiş ve korku devam ediyor. Olası bir Rus işgali tehdidi tehlikesiyle NATO'ya girmek için başvuruda bulunan Finlandiya'da, nükleer olaylara karşı Sağlık Bakanlığı tarafından tavsiye edilen iyot tablet stokları tükendi.

Nükleer olaylara karşı tavsiye edilmişti... O Avrupa ülkesinde halk eczanelere akın etti! İyot tablet stokları tükendi

Finlandiya'da Sağlık Bakanlığının bölgede nükleer bir olay yaşanması ihtimaline karşı kullanılması tavsiyesinde bulunduğu iyot tabletlerin stokları tükendi.

Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı, (Rusya-Ukrayna Savaşı'nda) nükleer bir olay gerçekleşmesi ihtimaline karşı halka iyot tablet kullanılmasını tavsiye etti.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bir nükleer tesisteki kaza, tiroit bezinde birikebilen radyoaktif salınımına yol açabilir." ifadeleri kullanıldı.

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ECZANELERE AKIN ETTİLER

Söz konusu açıklamanın ardından halkın eczanelere akın etmesiyle ülke genelinde iyot tablet stokları kısa sürede tükendi.

Bakanlık, söz konusu tabletleri 3-40 yaş aralığındakilerin kullanması tavsiyesinde bulundu.

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"EVDE KALIN!"

Öte yandan Bakanlık, radyasyonla ilgili acil bir durumda, insanların kendilerini radyasyondan korumasının en önemli yolunun evlerinde kalmaları olduğunu kaydetti.

Finlandiya Radyasyon ve Nükleer Güvenliği Kurumu Başkanı Petteri Tiippana, "Evet, Ukrayna'daki savaş, (Bakanlığın) talimatların güncellenmesini etkiledi. Böyle bir ihtiyaç ortaya çıktığında insanlar güncel talimatlara sahip olmalıdır." dedi. (AA)

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Finlandiya Rusya Ukrayna tablet iyot nükleer
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