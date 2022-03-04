Nükleer santraldeki yangın korkuttu

Ukrayna’daki bölgesel yetkililer sosyal medya hesaplarından, nükleer tesisin Rusya’nın eline geçtiğini doğrulayarak santral sahasında, çatışmalar sonucu çıkan yangınınsa söndürüldüğünü duyurdu.

ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, yangının ardından tesiste yüksek radyasyon tespit edilmediğini bildirdi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski de yayınladığı mesajda, “Avrupalılar, lütfen uyanın. Rus birliklerinin Ukrayna’daki bir nükleer santrale ateş açtıklarını siyasetçilerinize söyleyin” dedi.

Zelenski, nükleer santralde çıkan yangınla ilgili ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson’la konuştu ve son durumla ilgili bilgi verdi.

Beyaz Saray’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Biden’ın, Zelenski’nin bölgedeki askeri aktivitelerin sonlandırılması ve itfaiye ile acil müdahale ekiplerinin bölgeye erişmesine izin verilmesi çağrısına katıldığı” bildirildi.

İngiltere Başbakanlığı da “Putin’in pervasız eylemlerinin artık tüm Avrupa’nın güvenliğini doğrudan tehdit ettiğini” belirtti.

Bu arada, Asya’da borsalar, Rusya’nın Zaporijya santraline saldırdığı haberlerinin ardından düştü.

Tokyo ve Hong Kong yüzde 2,5 ve 2,6 ile en büyük düşüşün gerçekleştiği borsalar oldu. Asya’da piyasaların açılmasıyla birlikte petrolün varili de 112 doları aştı.

