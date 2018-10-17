"Nükleer santraller konusunda komisyona rapor sunulacak"

Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman bakanlarının Komisyona sunum yapacaklarını bildiren Balta, sivil toplum kuruluşları ve çevresel uygulamalarda başarılı belediye yöneticileriyle bir araya geleceklerini vurguladı. Balta, daha sonraki süreçte de komisyon üyesi milletvekillerinin seçim bölgelerini ziyaret edeceklerini anlattı.

Nükleer santrallerin çevreye etkileri konusunda araştırma yapıldığını aktaran Balta, "Türkiye'de nükleer santraller kurulduğu zaman önlemler ne olacak, eksikler nedir, bütün ayrıntılarla beraber bilgi talep ettik. Rapor geldiği zaman bunları komisyona sunacağız." diye konuştu.

Balta, komisyonun, iktidar ve muhalefet ayrımı olmaksızın bütün milletvekillerinin öneri ve görüşlerini dikkate alarak partiler üstü haraket edeceğini vurguladı. Komisyonun yerinde denetimler yapacağını anlatan Balta, başarılı ve başarısız yerel yönetimlerin de komisyon tarafından inceleneceğini dile getirdi.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, "Türkiye'de nükleer santraller kurulduğu zaman önlemler ne olacak, eksikler nedir, bütün ayrıntılarla beraber bilgi talep ettik. Rapor da geldiği zaman bunları komisyona sunacağız." dedi.

- "Atık su arıtma tesisleri konusunda yavaş ilerliyoruz"

AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Türkiye'nin mavi bayrak uygulamasının ön şartlarından biri olan atık su arıtma tesisi kurulması konusunda yavaş ilerlediğini ifade ederek, bu durumun mavi bayrak alabilecek bir çok tesisi bu etiketten mahrum bıraktığına dikkati çekti. Yılmaz, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin UNESCO Listesi'ne konulması için gereken kamuoyunun komisyon çalışmalarıyla oluşturulabileceğini söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir'deki verimli tarım arazileri ile ormanlarda çok sayıda taş ocağı ve kalker ocağı bulunduğunu ve bu tesislerin çevreye zarar verdiğini belirtti. Gediz deltasında çevresel sorunlar yaşandığını aktaran Bakan, bu sorunlarının partiler üstü bir bakışla ele alınması ve bölgelerin ziyaret edilerek yerinde inceleme yapılması gerektiğini vurguladı.

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Muğla'da çok ciddi bir çevre kirliliği yaşandığını aktararak, komisyonun bu durumun nedenlerini tespit etmesini istedi. Muğla koylarında deniz suyunun kirlenmeye başladığını belirten Ergun, Bodrum ve Marmaris'teki taş ocaklarının çevre kirliliği yaratıp yaratmadığının da belirlenmesi gerektiğinin altını çizdi.