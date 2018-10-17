"Nükleer santraller konusunda komisyona rapor sunulacak"

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, "Türkiye'de nükleer santraller kurulduğu zaman önlemler ne olacak, eksikler nedir, bütün ayrıntılarla beraber bilgi talep ettik. Rapor da geldiği zaman bunları komisyona sunacağız." dedi.
TBMM Çevre Komisyonu, yeni yasama döneminde ele alınacak konuları ve izlenecek yol haritasını belirlemek üzere toplandı.
Balta, komisyonun, iktidar ve muhalefet ayrımı olmaksızın bütün milletvekillerinin öneri ve görüşlerini dikkate alarak partiler üstü haraket edeceğini vurguladı. Komisyonun yerinde denetimler yapacağını anlatan Balta, başarılı ve başarısız yerel yönetimlerin de komisyon tarafından inceleneceğini dile getirdi.
Nükleer santrallerin çevreye etkileri konusunda araştırma yapıldığını aktaran Balta, "Türkiye'de nükleer santraller kurulduğu zaman önlemler ne olacak, eksikler nedir, bütün ayrıntılarla beraber bilgi talep ettik. Rapor geldiği zaman bunları komisyona sunacağız." diye konuştu.
Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman bakanlarının Komisyona sunum yapacaklarını bildiren Balta, sivil toplum kuruluşları ve çevresel uygulamalarda başarılı belediye yöneticileriyle bir araya geleceklerini vurguladı. Balta, daha sonraki süreçte de komisyon üyesi milletvekillerinin seçim bölgelerini ziyaret edeceklerini anlattı.
- "Atık su arıtma tesisleri konusunda yavaş ilerliyoruz"
AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Türkiye'nin mavi bayrak uygulamasının ön şartlarından biri olan atık su arıtma tesisi kurulması konusunda yavaş ilerlediğini ifade ederek, bu durumun mavi bayrak alabilecek bir çok tesisi bu etiketten mahrum bıraktığına dikkati çekti. Yılmaz, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin UNESCO Listesi'ne konulması için gereken kamuoyunun komisyon çalışmalarıyla oluşturulabileceğini söyledi.
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir'deki verimli tarım arazileri ile ormanlarda çok sayıda taş ocağı ve kalker ocağı bulunduğunu ve bu tesislerin çevreye zarar verdiğini belirtti. Gediz deltasında çevresel sorunlar yaşandığını aktaran Bakan, bu sorunlarının partiler üstü bir bakışla ele alınması ve bölgelerin ziyaret edilerek yerinde inceleme yapılması gerektiğini vurguladı.
İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Muğla'da çok ciddi bir çevre kirliliği yaşandığını aktararak, komisyonun bu durumun nedenlerini tespit etmesini istedi. Muğla koylarında deniz suyunun kirlenmeye başladığını belirten Ergun, Bodrum ve Marmaris'teki taş ocaklarının çevre kirliliği yaratıp yaratmadığının da belirlenmesi gerektiğinin altını çizdi.
AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise Van Gölü'nün çok yoğun şekilde kirlendiğini, bunun çözümüne yönelik hazırladıkları teklifi Meclis Başkanlığına sunduklarını anlatarak, teklifin yasalaşması için destek istedi. Türkiye'de gürültü kirliliği yaşandığını dile getiren Arvas, çevreyi kirletenlere yönelik ağır ve caydırıcı müeyyidelerin getirilmesi gerektiğine işaret etti.
MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, Çukurova'da yaygın olan anız yakma uygulamasının, tarımdaki önemli sorunlardan biri olduğunu ifade etti. Komisyonda bu konunun çözümüne yönelik görüş alışverişinde bulunulmasını isteyen Ersoy, öte yandan Adana'da güneş enerjisi kullanımının artırılması gerektiğini dile getirdi.
HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, Türkiye'de tarım arazileri ve ormanların çok ciddi oranda azaldığını, "şu anda İstanbul'da sadece mezarlık alanlarının yeşil olduğunu" savundu.
AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, Ersoy'un sözlerini eleştirdi. Önceki dönemde İstanbul'da hava kirliliği nedeniyle maske dağıtıldığını anlatan Özsoy, AK Parti iktidarları döneminde çevrenin korunmasına yönelik önemli adımlar atıldığını kaydetti. Özsoy, çevre konusunda eğitim ve bilinçlenmenin önemine de işaret etti.
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