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'Nükleer savaş' an meselesi! Kuzey Kore'ye karşı zehir zemberek sözler: "ABD nükleer silahıyla vurulacak"

08.11.2024 21:22
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Kore Yarımadasında tansiyon tavan yaptı. Kuzey ile Güney arasında gerilim artık kendini 'nükleer tehdide' bıraktı. Kuzey Kore'nin fiilen Rusya safında Ukrayna savaşına dahli Kuzey Kore ile Batı arasındaki zaten pamuk ipliğine bağlı ilişkileri adeta koparmak üzere. Son olarak Güney Kore cephesinden de Kuzey Kore'ye zehir zemberek bir açıklama geldi. Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'yi ABD ile olan anlaşmalarına dayanarak 'nükleer silahla vurmakla' tehdit etti.

'Nükleer savaş' an meselesi! Kuzey Kore'ye karşı zehir zemberek sözler: "ABD nükleer silahıyla vurulacak"

Kuzey Kore ile Rusya arasında birkaç aydır devam eden yakın ilişkiler iki ülke arasında önemli işbirliği ve ittifaklık anlaşmaları doğurdu. Süreç içerisinde bu anlaşmalar silsilesi Kuzey Kore'nin Rusya cephesinde Ukrayna ile olan savaş dahil olması sonucunu doğurdu. Kuzey Kore askerlerinin Kursk cephesinde Ukrayna'ya karşı savaşması başta ABD olmak üzere tüm Batı'da önemli çıktılar yarattı. Bunların yanında Güney Kore'nin Kuzey Kore'yle olan gergin ilişkileri de bardağı taşıran son damla oldu. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Amerikan Newsweek dergisine röportaj verdi ve Kuzey Kore hakkında zehir zemberek ifadelerde bulundu.

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"GÜNEY KORE KUZEY KORE'Yİ ABD NÜKLEER SİLAHIYLA VURACAK"

Amerikan Newsweek dergisine röportaj veren Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, ülkesinin Kore Savaşı'ndan bu yana "Kuzey'den gelen tehditlere karşı" ordusunu geliştirdiğini ifade etti.

Yoon, Kuzey Kore ordusunun konvansiyonel kabiliyetlerinin Güney'e kıyasla "çok daha düşük" olduğunu, Pyongyang'ın "bu yüzden nükleer kabiliyetini artırmaya çalıştığını" belirtti.

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Bazı anketlere göre Güney Kore kamuoyunun yüzde 60-70'inin nükleer silah temin edilmesini desteklediğini aktaran Yoon, Güney'in nükleer silaha sahip olmasının "Japonya ve Tayvan'ın da nükleer silah temin etmesine neden olabileceği ve bunun da bölgede daha büyük bir güvenlik tehdidi oluşturacağı" değerlendirmesinde bulundu.

Yoon, "(Kuzey'in) Güney Kore'ye karşı nükleer saldırı düzenlemeye karar vermesinin mantıksız olacağına inanıyorum. Bunu yapmaları halinde nükleer temelli Güney Kore-ABD ittifakı Kuzey Kore'yi derhal ABD nükleer silahıyla vuracaktır." ifadesini kullandı.

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RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Pyongyang'ın Rusya'ya destek için Ukrayna'ya asker göndermesinin "savaşı tırmandırarak küresel güvenliği tehlikeye atabileceğini" savunan Yoon, Kuzeyli askerlerin savaşta deneyim kazanmasının ya da Moskova'nın Pyongyang'a gelişmiş askeri teknoloji sağlamasının, Güney Kore'nin "ulusal güvenliğine büyük bir tehdit oluşturacağını" belirtti.

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Yoon, Ukrayna'ya, insani yardım, yeniden inşa yardımı ve diğer yardımlarla destek verdiklerini vurgulayarak, "Kuzey Kore'nin müdahalesinin Ukrayna'daki çatışmayı şiddetlendirmesi halinde, öncelikle Ukrayna'nın savunulmasına yardımcı olacak tedbirleri düşünebiliriz." dedi.

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ABD-GÜNEY KORE NÜKLEER CAYDIRICILIK PLANI

ABD ve Güney Kore, 11 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi marjında "Kuzey Kore'nin artan nükleer ve füze tehditlerine karşı" işbirliğini geliştirmek için ortak nükleer caydırıcılık planına imza atmıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Yoon ve ABD Başkanı Joe Biden, planın, "etkili nükleer caydırıcılık politikasının sürdürülmesi ve güçlendirilmesine" katkı sağlayacağını belirtmişti.

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Açıklamada, Biden'ın, ABD'nin Güney Kore'ye yönelik "genişletilmiş caydırıcılık taahhüdünü", nükleer dahil tüm askeri kabiliyetleriyle desteklediğini yinelediği kaydedilmişti.

Yoon, planın imzalanmasının ardından 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Güney Kore-ABD işbirliğinin "nükleer temelli" bir ittifaka yükseldiğini ifade etmişti.

Kaynak: AA Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Güney Kore Kuzey Kore Rusya Ukrayna nükleer silah savaş abd
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