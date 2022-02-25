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Nükleer savaş kapıda mı? Çernobil operasyonu sonrası ABD'den çok konuşulacak rapor: 'Radyoaktif kalıntılar...'

25.02.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ediyor. Tüm dünya şaşkın bir halde olup bitenleri izliyor. 3. Dünya savaşı korkuları hızla artarken milyonların kaygısı bu savaşın nükleer bir savaşa dönmesi yönünde. Çernobil'in Rus ordusu tarafından ele geçirilmesi de endişeleri arttırdı.

Nükleer savaş kapıda mı? Çernobil operasyonu sonrası ABD'den çok konuşulacak rapor: 'Radyoaktif kalıntılar...'

Nükleer savaş tehdidi kapıda! Rusya'nın bilinçli bir şekilde Çernobil'i hedef olarak belirlemesi soru işaretlerini beraberinde getirdi. Nükleer savaş ihtimali bile insanları tedirgin etmeye yetti. ABD'deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, nükleer savaş ihtimaliyle ilgili çok konuşulacak bir rapor hazırladı.

MYNET - DIŞ HABER

Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in eylemleri dünya çapında kınanıyor. Dünya vatandaşları sosyal medya paylaşımlarında bu durumu oldukça çağ dışı ve zalimce bulduklarını belirtiyorlar. Devlet adamları da durumu desteklemiyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'ya "yaptırım" uygulanacağına dair söz vermesi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın savaşı "iğrenç ve barbarca" olarak nitelendirmesi önemli örnekler ancak Putin hiç geri adım atacak gibi görünmüyor.

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OLAYLAR NÜKLEER SAVAŞA DÖNER Mİ?

Savaşın bir nükleer savaşa dönmesi durumunda halk kendisini nükleer bir tehditten nasıl koruyabilir?

Böyle bir durumunda, ABD'deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri şöyle diyor:

"Yıkıcı sonuçları olacak ve ne yazık ki kritik koruma önlemlerini almakta gerekli adımları atmak için zaman sınırlı olacak.

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EN KRİTİK SAATLER...

Önceden planlama ve hazırlık yapmanın ölüm ve hastalık riskini azaltır. Ayrıca patlamadan sonraki ilk birkaç saatin genellikle en kritik saat...

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Hastalık önleme merkezi şöyle diyor: "Çoğu insan en az 24 saat kapalı bir yerde kalıp korunmanın hayat kurtarmak ve radyasyona maruz kalma miktarını azaltmak için çok önemli olduğunun farkında değil. Bu unutulmamalı."
Merkez tarafından sağlanan diğer ipuçları arasında patlamadan hemen sonra yüz üstü yerde kalmak, kendini bir yüz maskesiyle korumak ve aksi söyleninceye kadar içeride kalmak yer alıyor.

'RADYOAKTİF KALINTILAR...'

Merkez ayrıca, rüzgârın getirdiği radyoaktif kalıntıların etkisini önlemek için insanların yerin altında barınaklar bulmasını ve havalandırmayı sınırlamasını tavsiye ediyor.

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ÇERNOBİL ELE GEÇİRİLDİ

Rusların Çernobil'in "kontrolünü ele geçirdiği" haberleri geliyor. Ukrayna İçişleri Bakanlığı danışmanına göre, şiddetli saldırılar bir nükleer atık depolama tesisini tahrip etmiş olabilir.

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NBC'ye göre, ülkenin kuzeyindeki bölgede Ukrayna ve Rus güçleri arasında çıkan çatışmalar hasara yol açmış olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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