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“Nükleer Savaş Riski Hafife Alınmamalı”

26.04.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, “dünyanın nükleer savaş riskini hafife almaması gerektiğini” söylerken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba Rusya’nın “yenilgiyi sezdiği için” dünyayı tehdit ettiğini kaydetti

“Nükleer Savaş Riski Hafife Alınmamalı”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “dünyanın nükleer savaş riskini hafife almaması gerektiğini” söylerken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba Rusya’nın “yenilgiyi sezdiği için” dünyayı tehdit ettiğini kaydetti.

Rus devlet televizyonuna konuşan Lavrov’a, “3. Dünya Savaşı’nın önlenmesinin önemi ve Ukrayna’daki mevcut durumun 1962 Küba Füze Kriziyle karşılaştırılıp karşılaştırılamayacağı” soruldu.

“Riskler kayda değer. Tehlike ciddi ve gerçek. Hafife almamalıyız” diyen Lavrov, açıklamasında NATO’yu da eleştirdi. Rus bakan, NATO ülkelerinin Ukrayna’ya silah yardımında bulunmasını kastederek, “NATO, Rusya ile bir vekalet savaşına girmiştir. Savaş, savaştır” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ise Lavrov’un sözlerini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla eleştirdi.

Kuleba twitter hesabından, “Rusya, Ukrayna’yı destekleyen dünyayı korkutmak için son umudunu yitiriyor. 3. Dünya Savaşı tehlikesinden söz ediyor. Bu, Moskova’nın Ukrayna’da yenilgiyi sezdiği anlamına geliyor. Bu nedenle, Avrupa'nın ve dünyanın güvenliği için dünya Ukrayna'yı daha fazla desteklemelidir” diye yazdı.

Bu arada, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski dün yaptığı açıklamada, “savaşın ne zaman biteceğini tahmin etmenin zor olduğunu” söyledi.

“Kreminna Rusya’nın eline geçti”

Diğer yandan İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın doğusundaki Luhansk bölgesinde bulunan Kreminna şehrinin Rusya’nın eline geçtiğini açıkladı. Bakanlık ayrıca, Rus güçlerinin ülkenin doğusundaki saldırılarının sürdüğünü bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin geçen Pazar günü Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yaptıkları ziyarette, Ukrayna’ya daha fazla askeri yardımda bulunulacağı sözü vermişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres dünkü Ankara ziyaretinin ardından bugün Moskova’da Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’le görüşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bugün Putin’le bir telefon görüşmesi yapması bekleniyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin üzerinden iki ay geçerlen, savaşta şimdiye kadar binlerce kişi hayatını kaybetti ve 5 milyondan fazla kişi de Ukrayna’dan ayrılmak zorunda kaldı.

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