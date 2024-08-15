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Nükleer silah kullanmamak için artık sadece tek şartı kaldı! Lukaşenko: Kırmızı düğmeye çoktan basıldı

15.08.2024 23:08
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Ukrayna'nın karşı atağa geçmesiyle kızışan savaşın önemli aktörlerinden biri de Belarus. Rusya lideri Vladimir Putin'in yakın müttefiki olan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko nükleer silah kullanma konusunda son noktayı koydu. "Kırmızı düğmeye çoktan basıldı" diyen Lukaşenko, dünyanın korktuğu hamleyi yapmamak için tek şartını açıkladı.

Nükleer silah kullanmamak için artık sadece tek şartı kaldı! Lukaşenko: Kırmızı düğmeye çoktan basıldı

Rusya ile Ukrayna arasında iki yıldan uzun süredir süren çatışmaların seyri Ukrayna'nın geçtiğimiz hafta Kursk bölgesine saldırısıyla değişti. Dünyanın gözü yeniden endişeyle bölgeye çevrilirken şimdi de Belarus lideri Lukaşenko'nun nükleer silah çıkışı ses getirdi. Lukaşenko çizgiyi net şekilde çekti: "Siz devlet sınırlarımıza adım atana kadar hiçbir silah kullanmayacağız!"

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"BU KIRMIZI DÜĞMELERE ÇOKTAN BASILDI"

Lukaşenko, Rus devlet televizyonu Rossiya kanalına verdiği röportajda, ülkede bulunan nükleer silahları kullanmak için "kırmızı düğmeye" basmaya hazır olup olmadığı sorusunu cevapladı.

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Nükleer silahlarla ilgili olarak her tarafta "kırmızı düğmeye" zaten basıldığını söyleyen Lukaşenko, "Belarus ve Rusya çevresi boyunca bu kırmızı düğmelere çoktan basıldı. Geriye kalan tek şey 'en kırmızı' olana basmak." dedi.

NÜKLEER SİLAH ÇIKIŞI: RAKİPLERİMİZE DOĞRUDAN SÖYLEDİM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu tür kararları alırken, ahlaki olarak bunun hakkında konuşmalarının uygun olmayacağını vurgulayan Lukaşenko, "Belarus'ta taktik nükleer silahlar ortaya çıktığında, onlara (dışardaki rakiplerimize) doğrudan söyledim: Siz devlet sınırlarımıza adım atana kadar hiçbir silah kullanmayacağız. Burası Belarus-Rusya Birlik Devleti sınırıdır." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA: KURSK BÖLGESİNDE 1150 KİLOMETREKARELİK ALAN KONTROL ALTINA ALINDI

Bir diğer yanda ise Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesinde 1150 kilometrekarelik alan ve 82 yerleşim biriminde kontrolü sağladığı bildirildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy "Birliklerimiz, düşmanın üç karşı saldırısını püskürttü ve saldırı eylemlerini sürdürmektedir. Kursk bölgesindeki operasyonun başlamasından bu yana birliklerimiz düşman savunmasında 35 kilometre ilerledi. 1150 kilometrekarelik toprak ve 82 yerleşim birimi kontrol altına alındı. Genel olarak durum kontrol altında" diye konuştu.

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"100'DEN FAZLA RUS ASKERİ TESLİM OLDU"

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Karargahı’nın “Hoçu jit” (Yaşamak istiyorum) Projesi'nin Telegram kanalından yapılan paylaşımda da 14 Ağustos'ta Kursk bölgesinde 100’den fazla Rus askerinin Ukrayna kuvvetlerine teslim olduğu bildirildi. Kanaldan paylaşılan görüntülerde esir düştüğü belirtilen Rus askerlerinin yerde yattığı görüldü.

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⁠UKRAYNA KURSK'TAN KARŞI ATAĞA GEÇTİ

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rus toprağı Kursk bölgesine başlattığı saldırılar sonrası iki ordu arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.
Rusya tarafından durumun "federal acil" seviyeye yükseltildiği ve terörle mücadele durumunun ilan edildiği bölgede 121 bin kişinin tahliye olduğu, toplam 180 bin kişinin tahliye edileceği açıklanmıştı.

Ukrayna ordusunun Kursk bölgesine saldırılarında 12 kişinin hayatını kaybettiği, 10'u çocuk 121 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Belarus Rusya Ukrayna Aleksandr Lukaşenko Vladimir Putin
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