Nükleer silahları yasaklayan anlaşma Ocak'ta yürürlüğe giriyor

Nükleer silahların yasaklanmasını öngören uluslararası anlaşma 22 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından cumartesi günü yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli olan 50 ulusal parlamento onayının sağlandığı duyuruldu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, anlaşmanın yürürlüğe girecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, bunun dünya çapında kitle imha silahlarına karşı yürütülen hareketin doruk noktası olduğunu ve anlaşmanın, tüm savaş gereçlerini yok etme doğrultusunda net bir işaret anlamına geldiğini ifade etti.

2017'de Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Kampanya'dan yapılan açıklamada, dünyanın silahsızlanma adına yeni bir evreye şahit olduğu belirtilirken, Uluslararası Kızılhaç Örgütü, henüz birkaç yıl önce nükleer silahların yasaklanmasının düşünülemez olduğunu kaydederek, "tarihi bir gün" yaşandığını vurguladı.

NÜKLEER SİLAH SAHİBİ ÜLKELER ANLAŞMA DIŞINDA

2017'de hazırlanan metinde, anlaşmanın, 50'nci ulusal meclis onayının BM'ye ulaşmasından 90 gün sonra yürürlüğe gireceği maddesi yer alıyor. Son olarak Honduras parlamentosunun onayının ardından bu sayıya ulaşılmıştı.