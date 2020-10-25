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Nükleer silahları yasaklayan anlaşma Ocak'ta yürürlüğe giriyor

25.10.2020 15:46 | Son Güncelleme

122 ülkenin onayladığı nükleer silahların yasaklanmasını öngören uluslararası anlaşma 2021'in Ocak ayında yürürlüğe girecek. Ancak nükleer silah sahibi ülkeler anlaşmayı imzalamadı.

Nükleer silahları yasaklayan anlaşma Ocak'ta yürürlüğe giriyor

Nükleer silahların yasaklanmasını öngören uluslararası anlaşma 22 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecek. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından cumartesi günü yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli olan 50 ulusal parlamento onayının sağlandığı duyuruldu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, anlaşmanın yürürlüğe girecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, bunun dünya çapında kitle imha silahlarına karşı yürütülen hareketin doruk noktası olduğunu ve anlaşmanın, tüm savaş gereçlerini yok etme doğrultusunda net bir işaret anlamına geldiğini ifade etti.

2017'de Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Kampanya'dan yapılan açıklamada, dünyanın silahsızlanma adına yeni bir evreye şahit olduğu belirtilirken, Uluslararası Kızılhaç Örgütü, henüz birkaç yıl önce nükleer silahların yasaklanmasının düşünülemez olduğunu kaydederek, "tarihi bir gün" yaşandığını vurguladı.

NÜKLEER SİLAH SAHİBİ ÜLKELER ANLAŞMA DIŞINDA

2017'de hazırlanan metinde, anlaşmanın, 50'nci ulusal meclis onayının BM'ye ulaşmasından 90 gün sonra yürürlüğe gireceği maddesi yer alıyor. Son olarak Honduras parlamentosunun onayının ardından bu sayıya ulaşılmıştı.

Yaklaşık üç yıl önce 122 ülke, BM çatısı altında nükleer silahların yasaklanmasını öngören anlaşmayı imzalamıştı. Söz konusu anlaşmada nükleer silahların kullanımı, geliştirilmesi, bu silahlara sahip olma, konuşlandırma ya da başa ülkelere aktarma kınanıyor. Ayrıca bu anlaşma ile nükleer silah kullanma tehdidinde bulunmak da yasaklanıyor.

Ancak dünyada nükleer silah sahibi olduğu bilinen dokuz ülke anlaşmaya karşı çıkıyor. Nükleer bir güç olmayan Almanya da yine anlaşmaya dahil olmayan ülkeler arasında yer alıyor. Nükleer silahların yasaklanmasını öngören uluslararası anlaşmanın, bu anlaşmaya imza atmayan ülkeler için bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

Dünya çapında Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Rusya, Çin, İngiltere, Fransa, Hindistan, Pakistan, İsrail ve Kuzey Kore'nin toplam 13 bin 400 nükleer silah başlığına sahip olduğu tahmin ediliyor.

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