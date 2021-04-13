"Nükleer Tesise Sabotaj İran’ın Elini Zayıflatabilir"

Dolaylı görüşmelerin amacı 2015’te imzalanan ve İran'ın, nükleer faaliyetlerini kısıtlaması karşılığında Batılı güçlerin yaptırımları gevşetmesini öngören anlaşmaya yeniden uymasını sağlamak. Eski Başkan Donald Trump, ABD'yi 2018'de anlaşmadan çıkarmış ve İran'a yaptırımları tek taraflı olarak sıkılaştırmaya başlamıştı. Tahran da bir yıl sonra buna Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olarak bilinen anlaşmanın öngördüğü nükleer kısıtlamaları ihlal etmeye başlayarak karşılık vermişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Viyana'daki dolaylı görüşmelerin planlandığı gibi Çarşamba günü başlamasını beklediğini söyledi. İki taraf, dolaylı görüşmelerin ilk turunu 6-9 Nisan tarihleri arasında yine Viyana'da gerçekleştirmiş; İngiltere, Fransa, Almanya, Çin ve Rusya'dan temsilciler, görüşmelere arabuluculuk yapmış ve ABD ile Çin heyetleri arasında mekik dokumuştu.

ABD ve İran, Avusturya'nın başkenti Viyana'da dolaylı nükleer görüşmelerin bu haftaki ikinci turuna hazırlanırken kimi uzmanlar, İran'ın Natanz nükleer tesisinin Pazar günü sabote edilmesinin İran'ın elini zayıflattığı yorumunda bulundu. Kimileriyse İran'ın vereceği yanıtın, ABD karşısındaki durumunu belirleyeceği görüşünde.

Sürmekte olan diplomatik görüşmelerin zor ve uzun olmasını beklediklerini söyleyen Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, "Bu görüşmelere katılım konusunda herhangi bir değişiklik olduğuna ilişkin bir işaret almadık" şeklinde konuştu.

İran, Natanz Yakıt Zenginleştirme Tesisi'nde Pazar günkü sabatojdan bu yana Viyana'daki görüşmelerin ikinci turuna katılım konusunda herhangi bir tutum değişikliği bildirmedi. İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, ülkesinin bir numaralı bölgesel rakibi İsrail'i Natanz tesisinin elektrik dağıtım ağını sabote etmek, elektrik kesintisine yol açarak faaliyetleri aksatmakla suçladı. Zarif, olayı "nükleer terör" eylemi olarak niteledi.

İsrail ise Natanz'daki gelişmeden sorumlu olduğunu ne kabul etti ne de yalanladı. İsrailli yetkililer, İran'ın sivil enerji programı bahanesiyle nükleer silah geliştirmesine engel olmak için askeri müdahalede bulunmaya hazır olduğunu uzun zamandır söylüyor. İsrail yönetimi, topraklarını, sınırları yakınındaki İran yanlısı milislerden korumaya da kararlı. Ancak yetkililer, şimdiye kadar İsrail'in İran'a karşı faaliyette bulunduğunu doğrulamaktan kaçındı.