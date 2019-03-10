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Numan Kurtulmuş: "31 Mart Yerel Seçimleri Türkiye’nin istikametini gösterecektir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2019 23:01 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sancaktepe’de Ordulu vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sancaktepe’de Ordulu vatandaşlarla bir araya geldi. Programda konuşan Kurtulmuş, "31 Mart Yerel Seçimleri Türkiye’nin istikametini gösterecektir" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, seçim çalışmaları kapsamında Sancaktepe’de ’Ordulular Buluşuyor’ programına katıldı. Aynı zamanda kendisi de Ordulu olan Kurtulmuş’a vatandaşlar büyük sevgi gösterisinde bulundu. Numan Kurtulmuş’a programda AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü de eşlik etti. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, seçimlerde Ordulu vatandaşlardan hem Sancaktepe’de hem de İstanbul’da AK Parti’ye destek istedi.

"Cumhur ittifakı millet tarafından destekleniyor"
AK Parti’nin Cumhur İttifakı ile oluşturduğu siyasetin Türkiye’nin geleceği için önemli ve kuvvetli bir eksen olduğunu dile getiren Numan Kurtulmuş, "Gayretle, canla, başla çalışarak 31 Mart’ı bir bahar şenliğine dönüştüreceğiz. Türkiye yeni bir yönetim modeline geçti. Bu seçim Cumhurbaşkanlığı yönetim modeline geçtikten sonra yapılacak olan ilk seçimdir. Her ne kadar bir yerel seçim olsa da, bu seçim sonuçları istikametimizi gösterecektir. Türkiye siyaseti iki eksenli bir yapıya doğru gidiyor. Bir tarafta AK Parti’nin öncüsü olduğu bir siyaset tarzı, diğer tarafta CHP’nin öncüsü olduğu bir siyaset tarzı. Bunu hemen iki partiye döneceğiz manasında söylemiyorum. Belki yine çok parti olacak ama iki tane siyaset ekseni olacak. AK Parti’nin bugün Cumhur İttifakı ile oluşturduğu bu siyaset ekseni Türkiye’nin geleceği için önemli ve kuvvetli bir eksen olarak millet tarafından destekleniyor" diye konuştu.
Cumhur İttifakı karşısında siyaset yapan dört partinin tek ortak noktalarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı göndermek olduğunu söyleyen Numan Kurtulmuş, “Karşı tarafta dört tane parti yan yana gelmiş vaziyette. CHP, HDP, İP ve Saadet. Bu dört partinin dünya görüşü ve siyaset tarzı birbirinden farklı. Bir masanın etrafında toplasanız, ‘Buyurun hangi ortak kelimeniz var?’ diye sorsanız, inanın dört tane kelime yazamazlar. Bu dört partinin bir tane ortak noktası var. Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin, ne olursa olsun. İşte 31 Mart bu anlayışında oylanacağı bir seçim olacaktır" dedi.

"Bu ittifaktan Türkiye’ye hayır gelmez"
CHP, HDP, İP ve SP ittifakının ne olduğunun ve Türkiye için ne yapacaklarının belli olmadığını ifade eden Kurtulmuş, “HDP birçok büyükşehirde belediye başkan adayı çıkarmadı. Kime oy verecek? Oy vereceği CHP’dir, CHP’nin adaylarıdır. Aynı şekilde İstanbul’un ilçelerine bakıyorsunuz, CHP adının altında birçok HDP’li ve aşırı solcu belediye başkan adayı var. Hatta acayip garip bir örnek Şanlıurfa seçimidir. Şanlıurfa’da bizim karşımızdaki ittifakın belediye başkanı olan zat, Doğru Yol Partisi kökenli bir arkadaştır. Oyları HDP ve CHP’den alacak. Hangi partiden seçime giriyor? Saadet Partisi amblemi ile seçime giriyor. Bu ne biçim ittifaktır? Karşı taraftaki ittifakın ne ittifakı olduğu, nereye gitmek istediği, Türkiye için ne yapacağı belli değildir. Birisinin Hanya dediği yerde diğeri Konya diyor. Bu ittifaktan Türkiye’ye hayır gelmez" şeklinde konuştu.
Sancaktepe’den milletin birliğine kastedenlere büyük bir cevap vereceklerini belirten AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü, "Biz Sancaktepe’yi alacağımızdan zaten eminiz. Bunun dışında Sancaktepe’den çok gür bir sesle, çok büyük bir oranla oy alıp sandıktan çıkarak büyük cevaplar vereceğiz. Kimlere cevap vereceğiz? Milletimizin birliğine, bekasına kastedenlere cevap vereceğiz" dedi.

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