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Numan Kurtulmuş Arkeoloji Müzesini gezdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.02.2019 14:13 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Arkeoloji Müzesini gezdi.Dün bir dizi program için Hatay’a gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Arkeoloji Müzesinde bulunan eserleri inceledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Arkeoloji Müzesini gezdi.
Dün bir dizi program için Hatay’a gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Arkeoloji Müzesinde bulunan eserleri inceledi. Müze gezisinde Numan Kurtulmuş’a ailesi, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve AK Parti Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı İbrahim Güler eşlik etti.
Gezi sırasında Numan Kurtulmuş’a eserler hakkında bilgiyi Arkeoloji Müzesi Müdürü Nalan Çopuroğlu Yastı verdi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un, Kral II. Şuppiluliuma’ya gösterdiği ilgi dikkatlerden kaçmadı.

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