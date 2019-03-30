HABER

Numan Kurtulmuş: "Bugün final noktasını koyduk, yarın bu çalışmalarımızın semeresini alacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2019 17:14 | Son Güncelleme

İstanbul Zeytinburnu’nda düzenlenen ‘Büyük Sevgi Yürüyüşü’nün ardından halka hitap eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Zeytinburnu’nda hakikaten Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi çok güzel bir çalışma süreci geçirdiniz.

Numan Kurtulmuş: "Bugün final noktasını koyduk, yarın bu çalışmalarımızın semeresini alacağız"

İstanbul Zeytinburnu’nda düzenlenen ‘Büyük Sevgi Yürüyüşü’nün ardından halka hitap eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Zeytinburnu’nda hakikaten Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi çok güzel bir çalışma süreci geçirdiniz. Bugün de final noktasını koyduk. Yarın bu çalışmalarımızın semeresini alacağız. Ömer Arısoy’u Zeytinburnu belediye başkanı olarak seçerek yeni dönemde Ya Allah Bismillah diyerek yola çıkmasını sağlayacağız" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Zeytinburnu’ndaki Büyük Sevgi Yürüyüşü’nün ardından 15 Temmuz Meydanı’nda binlerce vatandaşla bir araya geldi. Kurtulmuş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için AK Parti Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy’a destek istedi. Zeytinburnu’nda seçim çalışmalarının finalini yaptıklarını söyleyen Kurtulmuş, "Yarın bu çalışmalarımızın semeresini alacağız. Ömer Arısoy’u Zeytinburnu belediye başkanı olarak seçerek yeni dönemde Ya Allah Bismillah diyerek yola çıkmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu.

"Ömer Arısoy belediye başkanı olduğu zaman ondan hiçbir şey sekmez"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş konuşmasında, "Bizim bir artımız var. Ömer Arısoy Bey’i iyi tanıyorsunuz. Tanımayanlar da kampanyada iyi tanıdı. Ömer Bey’i ben 25 senedir tanırım. Çalışkan, işini koparan alan Türkiye’nin meselelerini bilen, Zeytinburnu’nu gayet iyi tanıyan, devlette işin nasıl yapılabileceğini gayet iyi bilen tecrübeli bir kardeşimizdir. Bu kampanya sırasında da gördüm ki siyaseti de gayet iyi biliyor. İnşallah Ömer Arısoy belediye başkanı olduğu zaman ondan hiçbir şey sekmez" diye konuştu.

"Sandıkları patlatacağımızdan en küçük bir şüphem yok"
AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, "Ben başından itibaren katkı veren, emek veren hanım kardeşlerime, genç kardeşlerine, bütün teşkilat mensuplarına ve Zeytinburnulu hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Sizlerin destekleriyle, katkılarıyla, çalışmalarıyla yarın bu saatlerden biraz sonra burada zaferi kutlamak mümkün olacak. Biz iyi niyetle ve samimiyetle yola çıktık. Başından itibaren inanmadığımız hiçbir şeye söylemedik. Bütün derslerimize çalıştık. Zeytinburnulu hemşehrilerimiz, komşularımız ve kardeşlerimiz büyük bir teveccüh gösterdi. Yarın da sandıkları patlatacağımızdan en küçük bir şüphem yok" şeklinde konuştu.

Numan Kurtulmuş:

PARTNERKıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!Kıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!
Afyonkarahisar AK Parti’den sevgi yürüyüşüAfyonkarahisar AK Parti’den sevgi yürüyüşü
Şuhut’ta eski Bakan Eroğlu’nun katılımı ile açık hava mitingiŞuhut’ta eski Bakan Eroğlu’nun katılımı ile açık hava mitingi

En Çok Okunan Haberler

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Meral Akşener seçim uyarısını yineledi: 1 Nisan'dan itibaren...

Meral Akşener seçim uyarısını yineledi: 1 Nisan'dan itibaren...

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Kazancıyla ağızları açık bıraktı! Aylık gideri ise...

Selin Ciğerci'den dikkat çeken annelik açıklaması!

Selin Ciğerci'den dikkat çeken annelik açıklaması!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli olacak

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

Yozgat'ta 'sıra dışı' seçim

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Diğer Haberler
Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan'dan sert mesaj! 'Öyle davulla zurnayla gitmeye gerek yok'

İmamoğlu: Beni beğeniyor, bana oy verebilir

İmamoğlu'ndan flaş sözler! 'Beni beğeniyor, bana oy verebilir'

Devlet Bahçeli: Seçimden sonra yasa teklifini Meclis'e sunacağız

Seçimden sonra Meclis'e sunacağız

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı: Haklı çıktı

Muharrem İnce, Erdoğan ile olan anısını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf Özoğul çıkışı: Tam bir ahlak dersi verdi

Yusuf, tam bir ahlak dersi verdi

İYİ Parti'de deprem! 150 kişi MHP'ye geçti

İYİ Parti'de deprem! 150 kişi MHP'ye geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.