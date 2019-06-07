AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Ordu-Giresun Havalimanı VIP salonuna yaşanan olayın ‘VIP krizi’ gibi basit bir ifadeyle geçiştirilemeyeceğini belirterek, “Olay açıkça devlete, Türkiye Cumhuriyetine ve devletin valisinin şahsına saldırıdır” dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş beraberinde AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Ergün Taşçı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile birlikte Ordu Valisi Seddar Yavuz’u makamında ziyaret etti. Kurtulmuş burada yaptığı açıklamada, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki kalabalığın VIP salonunda çıkardığı olayın ve Ordu Valisine yönelik hakaretamiz sözlerin başlı başına skandal olduğunu söyledi.

“VIP krizi değil, devletin valisine saldırıdır”

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, “Önceki gün burada yaşanan bir olumsuzluk dolayısıyla Ordu ilimiz ve Vali Bey Türkiye kamuoyuna bir şekilde girmiş oldu. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ve beraberindeki CHP üst düzey yöneticilerininde olduğu heyetin Ordu Havaalanında karşılaştığı durum maalesef bir VIP krizi şeklinde tanımlanamaz. Ortadaki mesele VIP krizi falan değilidir açıkça, düpedüz kim olursa olsun bazı siyasetçilerin devletin valisine, devletin valisinin şahsında Türkiye Cumhuriyeti Devletine buradaki kamu görevlilerine yapılan açık bir haksızlık, açık bir saldırı, açık bir hakaret ve hatta açık bazı tehditler söz konusudur. Bunu bir VIP krizi olarak değil, devletin valisine karşı yapılmış bir hakaret olarak tanımlamak, böyle görmek durumundayız” diye konuştu.