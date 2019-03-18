Numan Kurtulmuş CHP’ye meydan okudu

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Hadi şimdi Sayın Temelli’ye cevap versinler. Meydan okuyorum, hadi CHP desin de göreyim. ‘Benim HDP’nin oyuna ihtiyacım yok’ desin" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, bir dizi ziyaret, açılış ve miting kapsamında Eskişehir’e geldi. İlk olarak İnönü Savaşları Bozüyük Şehitliği’ni ziyaret eden Kurtulmuş’a ziyaretinde AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın yanı sıra çok sayıda vatandaş eşlik etti. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Kurtulmuş burada şehit mezarlarına karanfil koyarak mezarları suladı. Okunan Kur’an-ı Kerim ve edilen duaların ardından buradaki program sona erdi. Ardından İnönü ilçesine geçen Numan Kurtulmuş, bir süredir inşaatı devam eden ve yapımı tamamlanan İnönü Belediyesi Hizmet Çarşısı’nın açılışına katıldı. Burada bir konuşma yapan Kurtulmuş, 18 Mart’ın önemine değindi. Kurtulmuş, “18 Mart’ın o şuurunu bir kere daha yakalama fırsatını bu güzel İnönü ilçemizde bulduğumuz için Allah’a hamd ediyorum, şükrediyorum. 18 Mart sadece tarihte kalan bir olay değildir. 18 Mart hepimizin bildiği gibi bu milletin bir kurtuluş destanıdır. Aynen İnönü Meydan Muhaberesi’nde olduğu gibi. 18 Mart topu tüfeği kalmamış bir milletin ya Allah diyerek ayağa kalktığı ve 72 düvele karşı şehadet şerbetini içmek için cephelerde taarruz bölgesine geçerek şehadet şerbetini içmek için hareket ettiği bir büyük direnç, bir büyük mukavemet, bir büyük savaştır. 18 Mart bu bağlamda milli bağımsızlık destanımızdır. 18 Mart milletin milli iradesine hakim olduğu, sahip çıktığı önemli bir destandır. 18 Mart aslında yeri geldiği zaman bağımsızlık için, milletin geleceği için atalarımızın nasıl şehadet meydanlarına koştuğunun simgesel bir tarihidir. 18 Mart aynı zamanda 15 Temmuz darbe gecesinde meydanlarda milletimizin gösterdiği o büyük cesaretin mayalandığı gündür. 18 Mart bu anlamda sadece bir nostalji değil milli şuurumuzun, milli anlayışımızın ve bağımsızlık ülkümüzün her yıl yeniden hatırlandığı, var olan bu büyük duygunun milletimizin bütün fertleri tarafından ortak bir şekilde benimsendiği bir gündür. 18 Mart ümmetin farklı coğrafyalarından gelerek hiç bilmedikleri, hiç tanımadıkları Gelibolu Yarımadası’nda orada sadece İstanbul’u ya da Gelibolu Yarımadası’nı kurtarmak değil, bütün vatanı kurtarmak için bir araya geldiği, Akif’in tabiri ile ‘Bedr’in aslanları’nın gösterdiği o ilk savaşımızın, İslam’ın ilk savaşının kahramanlarına eş bir destandır. 18 Mart ve Çanakkale Savaşları ta Medine’den gelen, Bağdat’tan, Şam’dan, Irak’tan, Gürcistan’dan, Saraybosna’dan, Gümülcine’den ve birçok farklı yerlerden gelen insanların Allahu ekber sesleri arasında buluştuğu bir kaza meydanıdır. 18 Mart aziz Türk milletinin kendi milli ülküsü etrafında birleştiği, bütünleştiği bir destandır” dedi.

Çanakkale Savaşı’nda tüm dünyaya mesajlar verildiğinin altını çizen Kurtulmuş, “18 Mart aynı zamanda savaşın ahlakının da olduğunun cümle aleme gösterildiği bir destandır. İnsanlar sadece cephelerde, ordular halinde birbirlerini öldürmek için savaşmaz. Bu milletin aziz duygularının savaş meydanlarında da bir ahlaka sahip olduğunu, kendisini işgale yeltenen ordular içindeki insanlara bile hatırlayın yaralısına verecek, yaralısını cephe gerisine taşıyabilecek kadar erdemli davranılabildiğinin cümle aleme gösterildiği büyük bir destandır. 18 Mart’ı tarihimizin şanlı sayfalarından birisi olarak değil, bugün bize hayat veren en önemli milli ana damarlarımızdan birisi olarak görüyoruz. Onun için 18 Mart dolayısıyla bütün şehitlerimize rahmet diliyoruz” ifadelerini kullandı.