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Numan Kurtulmuş: "Cumhur İttifakı bir masa başı ittifakı değil"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2019 22:03 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bizim, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile AK Parti olarak yaptığımız ittifak bir masa başı ittifakı değildir" dedi.AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sinop’taki temasları kapsamında Sinop Valiliğini ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bizim, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile AK Parti olarak yaptığımız ittifak bir masa başı ittifakı değildir" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sinop’taki temasları kapsamında Sinop Valiliğini ziyaret etti. Numan Kurtulmuş, basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, şehir hakkında Vali Köksal Şakalar’dan bilgi aldı. Sakarya Caddesi’nde esnaf ziyaretinde bulunan Kurtulmuş, Cumhur İttifakı Sinop Belediye Başkan Adayı Ali Çöpcü için vatandaşlardan destek istedi.
Ardından Atatürk Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen Halkla Buluşma toplantısına katılan Kurtulmuş yaptığı konuşmada, “Evet, yeni dönemde partiler ittifak yapıyor. Bizim Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti olarak yaptığımız ittifak bir masa başı ittifakı değildir. 15 Temmuz gecesi gaza meydanında salalar eşliğinde oluşmuş bir ittifaktır, milletin gönlünde oluşmuş bir ittifaktır. Şimdiye kadar da çok şükür geldi, amacımız seçim sonuçlarında da başarılı bir sonuç elde etmektedir. Amacımız 2 kere 2’yi 5 ettirmek, daha fazla ettirmektir. Sevgili kardeşlerim, şimdilik de bizim karşımızda bir ittifak var. Bizim niye ittifak yaptığımız belli, PKK’ya karşı, PYD’ye karşı, YPG’ye FETÖ’ye karşı, Türkiye’nin bölünme senaryosuna karşı, emperyalist senaryolara karşı bir iş birliği yapıyoruz. Millet de bu iş birliğini benimsiyor. Peki, karşı tarafımızdaki partiler neyin iş birliğini yapıyor? Ortak tarafı nedir? CHP’li Sinop’taki gerçekten vatansever, gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi’ni Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi olarak kabul eden, gerçekten kendisini Cumhuriyetçi, Atatürkçü olarak hisseden kardeşlerime soruyorum; Allah aşkına bazı ilçelerde bazı şehirlerde ‘dağın’ kontrolündeki siyasetçilerle iş birliği yapmayı nasıl ifade edecek, nasıl içinize sindireceksiniz?” diye konuştu.

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