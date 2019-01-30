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Numan Kurtulmuş: “Cumhur ittifakı masa başı anlaşması değildir”

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 17:06 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, AK Parti ve MHP arasında yapılan ‘Cumhur İttifakı’nın önemine değinerek, “Cumhur İttifakı bir masa başı anlaşması değildir, ‘sana şu kadar bana şu kadar anlaşması hiç değildir.’ Cumhur İttifakı selaların eşliğinde kurulmuş bir siyasal ittifaktır” dedi.
Kurtulmuş, Denizli’nin ilçelerinin AK Parti ve ‘Cumhur İttifakı’ adaylarının açıklandığı törene katıldı. Aday isimlerinin açıklanması önce bir konuşma yapan Kurtulmuş, Cumhur İttifakı’nın seçimler ve Türkiye açısından önemine değindi. Cumhur İttifakı’nın pazarlıkla kurulmadığına vurgu yapan Kurtulmuş, “Bu seçimde Cumhur İttifakı ile seçime giriyoruz 30 büyükşehir de AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) yapmış olduğu düzenlemeler sonucunda iş birliği yapılması kararlaştırılmıştır. Bu 30 büyükşehirden birisi de Denizli’dir. Cumhur İttifakı bir masa başı anlaşması değildir, ‘sana şu kadar bana şu kadar anlaşması hiç değildir.’ Cumhur İttifakı siyasi partilerin yöneticilerinin kendi aralarında oluşturduğu bir anlaşmada değildir. Cumhur ittifakı 15 Temmuz gecesi meydanlarda tanklara, uçaklara, helikopterlere karşı milletimizin ‘Ya Allah, bismillah, Allahu Ekber’ diyerek kurduğu bir mücadeledir, bir dayanışmadır. Cumhur İttifakı salaların eşliğinde kurulmuş bir siyasal ittifakdır. Ben Cumhur İttifakı’nın bu seçimlerde milletimize hayırlar, bereketler getirmesini temenni ediyorum. Cumhur İttifakı’nın her iki parti içinde, milletimiz için de önemli sonuçlar doğuracağına yürekten inanıyorum. Bu vesile ile bizim destekleyeceğimiz MHP’li arkadaşlarımızı ilan edeceğiz. Hep beraber yerel seçime gireceğiz. Dayanışma ve iş birliği içerisinde gireceğiz ve inşallah Denizli’de de çok büyük bir sonuç elde edeceğiz” dedi.

Açıklanan belediye başkan adayları
EGS Kongre ve Fuaye Alanında gerçekleştirilen törende Kurtulmuş’un açıkladığı ilçeler ve aday isimleri ise şöyle:
“Acıpayam-Hulisi Şevkan, Babadağ-Salim Demirezen, Baklan-Yusuf Gülsever, Bekilli-Mustafa Çoban, Beyağaç-Mustafa Akçay, Bozkurt-Hamdi Cin, Çameli- Cengiz Arslan, Çardak-Hüsnü Yılmaz, Çivril-Niyazi Vural, Güney-Halil Ayhan, Honaz-Turgut Devecioğlu, Kale-Mehmet Salih Sağnıç, Sarayköy-Ahmet Necati Özbaş, Serinhisar-Şeref Turhan, Tavas-Hüseyin İnamlık, Merkezefendi-Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale- Avni Örki.”

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