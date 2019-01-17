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Numan Kurtulmuş'dan AK Parti anketleriyle ilgili açıklama: İstanbul ve Ankara'da...

SEÇİM HABERLERİ  | 17.01.2019 13:52 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı televizyon programında soruları yanıtladı. Kurtulmuş, AK Parti'nin 31 Mart seçimleri için yaptırdığı anket çalışmalarıyla ilgili de bilgi verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, A Haber canlı yayınında Murat Akgün'ün konuğu oldu. Kurtulmuş, canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, AK Parti'nin anket çalışmalarıyla ilgili olarak da bilgi verdi.

MÜNBİÇ'TEKİ PATLAMA

Münbiç'teki patlamayı değerlendiren Kurtulmuş, "Dünkü olayın ABD'nin çekilme kararını etkileyeceğini zannetmiyorum. ABD bu bölgeden çekilince boşluk bırakmadan, bölgenin terörden temizlenmesi sürecini hayati buluyorum" ifadesini kullandı.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrası yaşanan gelişmelere değinen Kurtulmuş, "ABD devleti içerisinde farklı unsurların tutarsızlığı var." dedi.

GÜVENLİ BÖLGE GÖRÜŞMESİ

Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında gerçekleşen 'güvenli bölge' görüşmesine ilişkin konuşan Kurtulmuş, "Çekiç güç gibi bir durumu Türkiye kabul etmez." dedi.

AK PARTİ'NİN SEÇİM MANİFESTOSU

31 Mart seçimlerine gidilirken AK Parti'nin açıklayacağı manifesyoya ilişkin bilgiler de veren Kurtulmuş, manifestonun 10 maddeden oluşacağını belirtti.

CHP'DEKİ İZMİR KRİZİ

Yerel seçimlerde CHP'nin İzmir adayıyla ilgili yaşanan krizle ilgili konuşan Kurtulmuş, "CHP'nin iç zaafları üzerinden kampanya yürütmeyiz." dedi.

SEÇİM ANKETLERİ

Kurtulmuş, AK Parti'nin anket çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "İstanbul ve Ankara olmak üzere seçimlere favori olarak giriyoruz." ifadelerini kullandı..

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