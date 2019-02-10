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Numan Kurtulmuş, Hatay Arkeoloji Müzesi'ni gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 17:05 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, dünyanın ikinci büyük mozaik sergileme alanına sahip Hatay Arkeoloji Müzesi'ni gezdi.

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, dünyanın ikinci büyük mozaik sergileme alanına sahip Hatay Arkeoloji Müzesi'ni gezdi. Kentte dün bir dizi programa katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Hatay Arkeoloji Müzesi'nde bulunan eserleri inceledi. Kurtulmuş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, Müze Müdürü Nalan Çopuroğlu Yastı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'dan müzede sergilenen eserlerle ilgili bilgi aldı. Müze gezisinde Kurtulmuş'a ailesi ile Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu ve AK Parti Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı İbrahim Güler eşlik etti. AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, müze ziyaretinin ardından Antakya Ulu Cami'de öğle namazını kıldıktan sonra geçtiği Kırıkhan ve İskenderun ilçelerindeki programlarına katıldı.

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