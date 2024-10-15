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Numan Kurtulmuş'ın 'Anayasa' çıkışını Mynet okuyucusuna sorduk! Ankete katılanların yarısı istifaya çağırdı... Çarpıcı sonuçlar

15.10.2024 11:02
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Anayasa ile ilgili açıklamaları Türkiye'nin gündemine otururken, Mynet okuyucusuna "Hafta sonu boyunca Numan Kurtulmuş'un Anayasa sözleri konuşuldu! Siz ne düşünüyorsunuz?" diye sorduk. Ortaya çıkan sonuçlar dikkat çekerken, katılımcıların yarısı Kurtulmuş'u istifaya çağırdı.

Numan Kurtulmuş'ın 'Anayasa' çıkışını Mynet okuyucusuna sorduk! Ankete katılanların yarısı istifaya çağırdı... Çarpıcı sonuçlar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Anayasa ile ilgili açıklamaları sonrası başlayan tartışma Türkiye'nin gündemine oturdu.

10 Ekim'de Ankara'daki Gazi Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı açılışı törenine katılan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada akademisyenlerden "yeni anayasa için güçlü destek" istemişti. Kurtulmuş, yaptığı konuşmada Anayasa'nın 3. maddesindeki, "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü" tabirinin de değişmesi gerektiğini söyleyerek, "Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz. Bu metin, 'Milletin devleti ve ülkelisiyle bölünmez bütünlüğü' şeklinde ifade edilmelidir. Bu seçkinci, devletçi anlayışın da yeni anayasada milletin gücü üzerine yükselen bir devlet anlayışıyla yeniden ele alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

KURTULMUŞ'TAN TEPKİLER SONARSI YENİ AÇIKLAMA: "ALGI YÖNETİMİ"

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un sözleri gündem yaratırken, tepkilerse peş peş geldi. Kurtulmuş, hafta sonu yaptığı çıkışa gelen eleştirileri "algı yönetimi" olarak nitelendirdi.

Kurtulmuş, "Gazi Üniversitesi'ndeki konuşmamda sanki üçüncü maddeyle ilgili bir mesele gündeme geliyormuş gibi bir yanlış algının oluşturulmaya çalışılması en hafif ifadesiyle bir algı meselesidir, algı yönetimidir. Konuşmamın hiçbir yerinde üçüncü madde diye bir şey geçmemiştir" dedi.

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MYNET OKUYUCUSUNA SORDUK: SİZ NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

Kurtulmuş'ın 'Anayasa' çıkışı günlerdir gündemden düşmezken, Mynet okuyucusuna "Hafta sonu boyunca Numan Kurtulmuş'un Anayasa sözleri konuşuldu! Siz ne düşünüyorsunuz?" diye sorduk.

Okuyucuya seçenek olarak ise şu seçenekler sunuldu;

  • Gerçek olamayacak kadar kötü bir açıklama

  • Sözleri çarpıtıldı

  • İstifa etmeli

  • Tartışmaya açılabilecek bir konu olduğunu düşünüyorum

KATILIMCILARIN YARISI: "İSTİFA ETMELİ" DEDİ

İki gündür devam eden ankete şu ana kadar yaklaşık 20 bin kişi katılırken; "İstifa etmeli" seçeneği yüzde 49.3'le birinci sırada yer aldı.

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Söz konusu ankette "Gerçek olamayacak kadar kötü bir açıklama" seçeneği yüzde 30; "Tartışmaya açılabilecek bir konu olduğunu düşünüyorum" seçeneği yüzde 12,8 ve "Sözleri çarpıtıldı" seçeneği yüzde 7,8 oy aldı.

Hafta sonu boyunca Numan Kurtulmuş'un Anayasa sözleri konuşuldu! Siz ne düşünüyorsunuz?

Hafta sonu boyunca Numan Kurtulmuş'un Anayasa sözleri konuşuldu! Siz ne düşünüyorsunuz?
Gerçek olamayacak kadar kötü bir açıklama
Sözleri çarpıtıldı
İstifa etmeli
Tartışmaya açılabilecek bir konu olduğunu düşünüyorum
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Numan Kurtulmuş Anayasa anket
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