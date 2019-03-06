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Numan Kurtulmuş: "Menderes için yapılmayan Erdoğan için yapıldı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2019 18:04 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Millet Menderes için yapamadığını, Özal için yapamadığını 15 Temmuz’da meydanlara çıkarak Tayyip Erdoğan için yaptı istikbaline ve istiklaline sahip çıktı" dedi.AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti’nin Sincan Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Millet Menderes için yapamadığını, Özal için yapamadığını 15 Temmuz’da meydanlara çıkarak Tayyip Erdoğan için yaptı istikbaline ve istiklaline sahip çıktı" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti’nin Sincan Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına katıldı. Açılışta bir konuşma gerçekleştiren Kurtulmuş, seçimlerin beka meselesi olarak görülmesinden CHP’lilerin bozulduğunu dile getirdi. Kurtulmuş, "Türkiye’nin bekasını ilgilendiren olaylarda siyasetçiler olmasaydı biz de beka meselesinden bahsetmezdik. Bu seçim bir yerel seçim derdik. Ama PKK’nın saldırıları ve siyasetçilerin destekleri var. Siz FETÖ’yü PKK’yı desteklemeyin biz de beka meselesinden bahsetmeyelim. Ama karneniz ortada. Bu memleketi kurda kuşa yem etmediğimizi 31 Mart’ta göstereceğiz" diye konuştu.
Kurtulmuş, genel seçimlerde üstü örtülü ittifak yapıldığını anımsatarak, bu seçimlerde ittifakın örtüsünün kalktığının altını çizdi.

"Türkiye’yi hizaya sokmaya çalışıyorlar"
Kurtulmuş ardından Sincan Güngörenler Konağında Sincanlı vatandaşlarla bir araya geldi. Kurtulmuş, 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kaldığını anımsattı. Türkiye’nin 69 yıllık çok partili siyasi hayatı boyunca 5 darbe gördüğünü belirten Kurtulmuş, "bin yıl sürecek" denilen 28 Şubat’ın millet tarafından paçavra gibi kaldırıp atıldığını, 15 Temmuz’un da milletin inancıyla püskürtüldüğünü kaydetti. Kurtulmuş, "Millet Menderes için yapamadığını, Özal için yapamadığını 15 Temmuz’da meydanlara çıkarak Tayyip Erdoğan için yaptı istikbaline ve istiklaline sahip çıktı" şeklinde konuştu.
Kurtulmuş, Türkiye’nin PKK terörüyle uğraştığını aktararak, "Suriye’nin, Irak’ın kuzeyinde teröre elverişli bir ortam oluşturarak oranın üzerinden Türkiye’yi hizaya sokmaya çalışıyorlar. Geçmişe baktığımızda Türkiye çok büyük mesafeler aldı. Türkiye ekonomik olarak da ileriye gitti 3 buçuk kat büyüdü" ifadelerini kullandı.

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