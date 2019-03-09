AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Sakarya’nın Hendek ilçesinde katıldığı aday tanıtım programında, "25 il ve ilçede çukurlar kazıldı. O çukurların içerisine bu aziz milletimizin gelecek ve istikbali gömülmeye çalışıldı. Allah’a çok şükür o çukurları kazanlar, o çukurlarda kendileri boğuldular ve kendileri kaldılar" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş Sakarya’nın Hendek ilçesinde aday tanıtım programına katıldı. Miting havası içerisinde geçen programda konuşan Kurtulmuş, "İnşallah rekor sonuçlara Sakaryamızda da ulaşacağız. Türkiye’nin bu seçiminin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gözden geçirelim. Türkiye geçtiğimiz 6 yıl içerisinde maalesef çok vahim olaylarla karşı karşıya kaldı. Yaşadık ve gördük Türkiye büyük badirelerden geçti. Dik durduk ve süreçleri geride bıraktık" dedi. "Çukurları kazanlar, o çukurlarda kendileri boğuldular ve kendileri kaldılar"

Kurtulmuş, "Yıkılan AKM’nin önüne Apo’nun posterlerini astılar, meydanlarda yaktıkları ateşlerde ay yıldız bayrağımızı atarak yaktılar. Dik durduk o süreçlerden geçtik. Mesele 2 tane ağaç meselesi değildi mesele; Türkiye’nin Cumhuriyet tarihi boyunca en düşük faiz seviyesine inmesiydi. Türkiye’nin IMF ile bağını koparmasıydı. Bu beylerin istediği Türkiye’nin, gavurun karşısında el avuç açarak dilenmesidir, Türkiye’nin dünya egemenleri önünde tek ayak üzerinde terbiye salonlarında beklemesidir. 17-25 Aralık’ta planlananlar yapılsaydı bugün Türkiye’de ne hükümet ne de parlamento kalacaktı. 17-25 Aralık’ta geride kaldı, çok şükür onu da aştık. Arkasından 6-8 Ekim olayları; başkaldırı, dağın gölgesindeki siyasi parti, kendi merkez yürütme kurullarında aldığı karar ile kardeşlerimizi Kürt halkını bölgede yaşayan insanlarımıza hayatı zehir edecek bir başkaldırı provası gelişti. 25 il ve ilçede çukurlar kazıldı o çukurların içerisine bu aziz milletimizin gelecek ve istikbali gömülmeye çalışıldı. Allah’a çok şükür o çukurları kazanlar, o çukurlarda kendileri boğuldular ve kendileri kaldılar" diye konuştu.

"Her şeyden önemli olarak sandığı görüyoruz"

Milletin iradesinden başka hiçbir iradenin kendileri için geçerli olmadığını ve sandık sonuçlarının önemine değinen Kurtulmuş, "Türkiye’de tam rahata ereceğimizi düşündüğümüz bir anda 15 Temmuz gecesi karşımıza çıktı. O gece vatandaşlarımız nelerin yaşandığını çok iyi biliyor. Cumhurbaşkanımız ve milletimizin kararlılık, cesaretiyle FETÖ’cü hainlerin dışarıdaki iş birlikçileri ile hazırladığı Türkiye’nin en kanlı darbe teşebbüsü aynı gece içerisinde yok edildi, püskürtüldü. O gece başkası olsa kaçacak yer arardı. 15 Temmuz’u da geride bıraktık. Bu yaşananlardan herhangi birisi Avrupa ülkelerinde yaşansaydı ne devlet, ne de sistem kalırdı. Bunların hepsini sizin iradeniz, duanız ve 100 milyonlarca Müslüman kardeşlerimizin dualarıyla bertaraf ettik. Bu bir seçim diyorlar evet bir seçim. Biz siyasi geleneğimiz gereği, her şeyden önemli olarak sandığı görürüz. Milletin iradesinden başka hiçbir irade bizim için geçerli değildir. Sandık ne diyorsa baş göz üstüne. Biz Cumhuriyet Halk Fırkası gibi değiliz. Biz 12 Eylül’de siyasetin yönünü kesip iktidarları paletlerin şakırtılarıyla değiştirmek isteyenlere asla selam durmayız. Biz Türkiye’de demokrasiyi savunuruz, sandıktan kim çıkıyorsa baş göz üstüne" şeklinde konuştu.