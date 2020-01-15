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  4. Numan Kurtulmuş: "(Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın) AA çalışanları derhal serbest bırakılmalı ve Türkiye'den özür dilenmelidir."

Numan Kurtulmuş: "(Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın) AA çalışanları derhal serbest bırakılmalı ve Türkiye'den özür dilenmelidir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 20:36 | Son Güncelleme

Numan Kurtulmuş: "(Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın) AA çalışanları derhal serbest bırakılmalı ve Türkiye'den özür dilenmelidir."


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