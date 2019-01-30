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Numan Kurtulmuş: “Sağdan soldan birileri tweet atıyor”

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 04:47 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Sağdan soldan birileri tweet atıyor görüyorsunuz.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Sağdan soldan birileri tweet atıyor görüyorsunuz. Bu tweet atmalar sizi üzmesin, başka şeyler de söylerler. Türkiye’nin önünü kesmek için her türlü hamleyi yapanlar var ve olmaya devam edecek. Bu, Türkiye siyaseten güçlü olduğu içindir. Siyasette güçlü olacağız, kendi köklerimiz üzerinde sağlam duracağız, gücümüzü milletten alacağız, gücümüzü tarihten alacağız, kendi değerlerimize güveneceğiz” dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, İmam Hatipliler Derneği (ÖNDER) tarafından düzenlenen, "Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanları Buluşması"na katıldı. Kızılcahamam’da düzenlenen programda konuşma yapan Kurtulmuş, Türkiye’nin her alanda güçlü, yeniden büyük bir Türkiye olmak mecburiyetinde olduğuna dikkat çekerek, “Suriye’yi, Irak’ı görüyorsunuz. Türkiye’nin amiral gemisi olduğu, merkezinde bulunduğu Orta Doğu coğrafyasının ne kadar zor bir dönemden geçtiğini görüyorsunuz. Bu süreçte Türkiye hem kendisini güçlü tutmak hem çevresindeki gönül coğrafyası dediğimiz insanlara önderlik etmek mecburiyetindedir” ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin sanayide, teknolojide, ekonomide dünyanın sayılı ekonomilerinden birisi olması mecburiyetinde olduğunu kaydeden Kurtulmuş, “Ne yazık ki imam hatip liselerinin önünü kesen zihniyet aynı şekilde geçmiş dönemlerde Türkiye’nin teknolojik, ekonomik olarak ileriye gitmesini engellemeye çalışmıştır. Kökü dışarıda olan bu zihniyet biliyor ki teknolojide, sanayide, ekonomide ilerlemiş bir Türkiye kendi ayakları üzerinde daha güçlü duran bir Türkiye olacaktır. Başından itibaren Türkiye’de sanayileşme ve teknolojide ilerleme projeleri hep engellenmiştir” dedi.
Türkiye’nin, yüksek teknolojilere dayalı sanayide yarışa katılabilecek bir durumda olduğunu belirten Kurtulmuş, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“İnşallah sanayi 4.0’ı mutlaka yakalayacağız ve dünya ülkeleriyle rekabet edebilecek büyük bir güce sahip olacağız. Bunun için her birinizin son derece güçlü, güzel eğitimler almanız lazım ve özellikle teknoloji alanında güçlü bir şekilde Türkiye’nin geleceğini hazırlamamız lazım. Türkiye’nin aslında sanayileşme tarihi Türkiye’nin ihanet tarihinin bir parçasıdır. Türkiye güçlü ve milli sanayiye sahip olmak için her alanda ekonomisini güçlendirmek mecburiyetindedir.”
Türkiye’nin güçlü bir iradeye sahip olduğu için ileriye doğru atıldığını ifade eden Kurtulmuş, "Sağdan soldan birileri tweet atıyor görüyorsunuz. Bu tweet atmalar sizi üzmesin, başka şeyler de söylerler. Türkiye’nin önünü kesmek için her türlü hamleyi yapanlar var ve olmaya devam edecek. Bu, Türkiye siyaseten güçlü olduğu içindir. Siyasette güçlü olacağız, kendi köklerimiz üzerinde sağlam duracağız, gücümüzü milletten alacağız, gücümüzü tarihten alacağız, kendi değerlerimize güveneceğiz. Bileceğiz ki her ağaç kendi gövdesi üstünde yükselir. Hiçbir ağaç başka bir gövdenin üstünde yükselmez. Onun için siyaseten güçlü olmak kurumlarıyla, demokrasisiyle, siyaset yapısıyla ve siyasal önderliğiyle ileriye doğru gidecek bir Türkiye’yi kurmak boynumuzun borcudur" açıklamasını yaptı.
Programda konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, başlattıkları bir proje hakkında bilgi verdi. Erbaş, “Bir yıl boyunca 10 gencimiz bir imamımıza emanet olsun ve her şeyiyle ilgilensin. Onun eğitimiyle, maddi ve manevi ihtiyaçlarıyla ilgilensin. Haftanın 2 günü Pazartesi ve Perşembe günü şehirde üniversite ve lise gençliğinden 10 genci müftümüz onlara zimmetleyecek ve takip edecek. Biz de iç denetçilerimizle, müfettişlerimizle bu proje nasıl yürüyor onunla ilgili takipte bulunacağız. Bu projeyle her yıl her imamımız 10 gencimize rehberlik edecek” dedi.

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