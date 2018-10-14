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Numan Kurtulmuş, STK temsilcileriyle buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.10.2018 20:52 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: - "Hep beraber ortak hedeflere yöneleceğiz. Büyük, güçlü Türkiye istikametinde yürüme kararlılığında olacağız. Sivil toplum, siyasetin gerçekleştiremediği işleri gerçekleştirip ufuk açacak, ön açacak bir kabiliyette olacak"

Numan Kurtulmuş, STK temsilcileriyle buluştu

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Hep beraber ortak hedeflere yöneleceğiz. Büyük, güçlü Türkiye istikametinde yürüme kararlılığında olacağız. Sivil toplum, siyasetin gerçekleştiremediği işleri gerçekleştirip ufuk açacak, ön açacak bir kabiliyette olacak." dedi.

Eskişehir'deki bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Kurtulmuş, yerel yönetimler seçiminin Türkiye ve Eskişehir için hayırlı olmasını temenni etti.

Türkiye'nin gündeminin hızlı bir şekilde değiştiğini ifade eden Kurtulmuş, "Avrupalı siyasetçiler, 'Türkiye'deki bir haftalık gündem, Avrupa'da herhangi bir ülkenin bir yıllık siyasi gündemi.' diyorlar. Siyasi gündemin son derece hızlı değiştiği bir ülkedeyiz. Türkiye geldiği noktada ayakları üzerinde durup kendisine muhteşem bir gelecek kurabilme kabiliyetine ve potansiyeline ulaşmış bir ülkedir." diye konuştu.

Kurtulmuş, futbola çok yakın ve meraklı bir yer olan Eskişehir'de olduklarına dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Tabiri caizse biz şu anda play off oynuyoruz. Süper Lig'e çıkmadık ama çıkacağız. Yani dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olacağız. Dünyada bölgesel ve küresel anlamda gerçekten güçlü ülkelerden biri olacağız. Tabiri caizse, cehennem çukuruna gömülmüş Ortadoğu coğrafyasındaki cehennem ateşine düşmeden, Ortadoğu'daki halkların da düşmesini bir şekilde engelleyerek bu coğrafyanın en güçlü ülkesi, dünya siyaset dengelerinin en kuvvetli parlak ülkelerinden biri olacağız."

Türkiye'nin hedeflerine yürürken sadece bir kesimin çalışmasının yetmeyeceğine işaret eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bunun için sadece bir kesimin çalışması yetmiyor. Özellikle siyaset ile üniversitelerin, siyaset ile sivil toplumun, siyaset ile araştırma merkezlerinin, siyaset ile medyanın, siyaset ile toplumun diğer kesimlerinin ilişkisinin çok önemli olduğunu ifade etmek isterim. Hep beraber ortak hedeflere yöneleceğiz. Büyük, güçlü Türkiye istikametinde yürüme kararlılığında olacağız. Sivil toplum, siyasetin gerçekleştiremediği işleri gerçekleştirip ufuk açacak, ön açacak bir kabiliyette olacak."

Toplantıya, AK Parti milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan ve Emine Nur Günay ile AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan da katıldı.

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Eskişehir Numan Kurtulmuş

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