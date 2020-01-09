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  4. Numan Kurtulmuş'tan canlı yayında dikkat çeken ABD-İran yorumu: Çoktan başlamış olan bir savaş!

Numan Kurtulmuş'tan canlı yayında dikkat çeken ABD-İran yorumu: Çoktan başlamış olan bir savaş!

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.01.2020 11:43 | Son Güncelleme

Bölgede yükselen ABD-İran gerilimiyle ilgili AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken bir yorum geldi. Katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Çoktan başlamış olan bir savaş var. Fevkalede zor bir sürecin başladığını görmek lazım." ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş'tan canlı yayında dikkat çeken ABD-İran yorumu: Çoktan başlamış olan bir savaş!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş CNN Türk canlı yayınında soruları yanıtlıyor.

Numan Kurtulmuş’un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Amerika - İran gerilimi bitti mi?

Masaya oturmaları çok kolay görünmüyor. Kasım Sülemani suikastinin bir sebep olmadığını bir netice olduğunu düşünüyorum. Dünyadaki gelişmeleri görmeden Orta Doğu'da olan biteni anlamak kolay değil. Bir tarafta ekonomik savaş, siber savaş, vekalet savaşları... Suriye krizi ile birlikte dünyanın bütün güçlerinin dikkati buraya yöneldi. Bütün bölge kanlı satranç tahtasına döndü. Çoktan başlamış olan bir savaş var. Fevkalede zor bir sürecin başladığını görmek lazım.

Türkiye bölgede kilit taşı konumundadır. Türkiye akıllı bir şekilde bölgede duruyor ve tansiyonun düşürülmesi için hareket ediyor.

Türkiye tansiyonun düşmesi için devredeydi? Yeni süreçte de devam edecek mi? Ankara'nın beklentisi nedir?

Bizim beklentimiz, savaş ve çatışmalarla... Şimdi Irak'ta Kasım Süleymani'yi öldürüyorsunuz... Bu başlı başına gerilimi tırmandıran bir eylemdir. Biz tansiyonun düşmesi gerektiğine inanıyoruz. Burası tesadüfen seçilmiş bir yer değil. Sünni ve Şii ayrımının keskin olduğu bir yer. Anayasal düzenini oluşturmaya çalışan bir ülkeden bahsediyoruz. Böyle bir ülkede suikastin yapılmış olması büyük bir provokasyon. Türkiye doğru bir yerde duruyor.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Numan Kurtulmuş ABD İRAN savaş

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