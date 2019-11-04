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Numan Kurtulmuş'tan canlı yayında sert tepki: Hodri meydan

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.11.2019 12:46 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin Ermeni meselesini siyaset malzemesi olarak kullandığını belirterek "Soykırımdan bahsedecekseniz ABD kendi tarihine bakmalı. Kimse Ermeni meselesinden bahsetmesin. Bizim tutumumuz belli. Gelin arşivleri açalım, tarihçiler karar versin. Biz hodri meydan diyoruz." ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş'tan canlı yayında sert tepki: Hodri meydan

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili "Türkiye bu harekatı yaparak kısa sürede kendi hedeflerine ulaştı." ifadelerini kullanan Numan Kurtulmuş ABD'nin sözde 'Ermeni soykırımı' meselesiyle ilgili tavrına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olası ABD ziyaretiyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan "Cumhurbaşkanımız son gelişmeleri değerlendirip ona göre karar verecektir." dedi.

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

BARIŞ PINARI HAREKATI

Harekatın başından bu yana pozisyonumuz çok net. Terör saldırısı olmasını engellemek, terör örgütlerinin 30 kilometre aşağı çekilmesini sağlamak, güvenli bölgeye mültecilerin yerleştirilmesi... Her yerde bunu anlatıyoruz. Türkiye bu harekatı yaparak kısa sürede kendi hedeflerine ulaştı. Hem Rus hem Amerikalılarla mutabakata varıldı. Türkiye istediklerini elde etti. Bundan sonra sahadaki uygulamaya bakacağız. Sahada ümit ediyoruz ki bütün PYD/YPG unsurlarının çıkarılmasını sağlayacaklardır. Bizim başkaları gibi bir damla petrolde gözümüz yok.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ABD ZİYARETİ

Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin hakkını hukukunu kimseye zedeletmez. Son gelişmeleri değerlendirip ona göre karar verecektir. Trump'ın mektubu çok net bir şekilde reddedilmiştir. Gidince bu mektubu iade edeceğini söylemiştir. Ermeni meselesini siyaset aracı olarak kullanacaksanız YPG/PYD'yi siyasi araç olarak kullanacaksınız bu siyasete sığmaz. Biz de dönüp ABD'ye bakın deriz, milyonlarca Kızılderili nerede? Önce aynaya bakın, Kızılderili katliamını anlatın.Soykırımdan bahsedecekseniz ABD kendi tarihine bakmalı. Kimse Ermeni meselesinden bahsetmesin. Bizim tutumumuz belli. Gelin arşivleri açalım, tarihçiler karar versin. Biz hodri meydan diyoruz.

"TEMEL SEBEP TÜRKİYE'NİN GÜÇLENMESİ"

Bu mesele sadece lobicilik çalışmalarıyla ilgili değil. Bu kadar çok Türkiye'nin üzerine gelmelerinin arkasındaki sebep Türkiye'nin güçlenmesi ve bağımsız bir ülke olarak yoluna devam etmesidir. Hİçbir ilişkimiz Türkiye'nin hatasından bozulmuş değildir. Türkiye'nin milli bağımsızlığı bizim için her şeyden önemlidir. ABD ve Avrupa'daki Türkiye karşıtı hareketlerin artmasının nedeni budur.

ABD'NİN 2018 TERÖRİZM RAPORU

Çok yazık. Uluslararası hukuka aykırı bir tavır. YPG/PYD terör örgütü değilse dünyanın hiçbir yerinde terör örgütü yok demektir. Tel Abyad'da bombaları kim patlattı. Gelin FETÖ'ye halkına bombalar yağdıran Türkiye demokrasisini uçurumun kenarına getiren örgütün başındaki adamı terörist saymayacaksınız. Fethullan Gülen'in öldürülen Bağdadi'den hiçbir farkı yoktur.

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Anahtar Kelimeler:
Numan Kurtulmuş ak parti ABD

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