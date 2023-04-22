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  4. Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken ifadeler! 'Bay Kemal demeyelim...'

Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken ifadeler! 'Bay Kemal demeyelim...'

22.04.2023 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Esenyurt’ta Karadenizli vatandaşların bayramlaşma töreninde açıklamalarda bulundu. 14 Mayıs seçiminin önemine değinen Kurtulmuş, "İsterseniz bu bayram da şöyle diyeyim Bay Kemal demeyelim yazıktır. Bay Bay Kemal deyin. Çünkü az kaldı. Onun da Türkiye siyasetinde inşallah emekli olacağı seçim 14 Mayıs olacaktır" dedi.

Numan Kurtulmuş'tan dikkat çeken ifadeler! 'Bay Kemal demeyelim...'

14 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı günler kaldı. Seçim yaklaştıkça siyasi partiler de çalışmalarına hız verdi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Esenyurt'ta Karadenizli vatandaşların bayramlaşma törenine katıldı.

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Törende konuşan Numan Kurtulmuş, “Önümüzde az bir süre kaldı. 14 Mayıs, Türkiye’nin tarihi dönüm noktalarından birisidir. Bu asrın seçimidir. Ben, bu kadar yıldır siyasetin içerisindeyim. Benden önceki dönemlerin siyasi tarihini bildiği zanneden birisiyim. Hiç abartısız söylüyorum Türkiye’nin en önemli, en kritik seçimi bu seçimdir. Asrın seçimidir. Çünkü 14 Mayıs’ta bu millet sadece kimin cumhurbaşkanı olacağına karar vermeyecek. Sadece kimlerin milletvekili olacağına karar vermeyecek.

'BAY KEMAL DEMEYELİM YAZIKTIR'

Bunun çok ötesinde 14 Mayıs seçimleri Türkiye'nin istikamet tayini seçimi olacaktır. Türkiye hangi istikamette devam edecek? Şimdiye kadar olduğu gibi yine Recep Tayyip Erdoğan’ı seçerek onun öncülüğünde, yeniden güçlü büyük Türkiye’yi kurmak için adımlarını hızlandırarak yoluna devam edecek. İsterseniz bu bayram da şöyle diyeyim Bay Kemal demeyelim yazıktır. Bay Bay Kemal deyin. Çünkü az kaldı. Onun da Türkiye siyasetinde inşallah emekli olacağı seçim 14 Mayıs olacaktır" diye konuştu.

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Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu

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